Любимый аксессуар Даши Квитковой — деталь, которая повсюду с ней

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова, как всегда, не просто следит за трендами — она задает их. Этим летом ее стритстайл-луки вызывают желание немедленно заглянуть в собственный шкаф. И хотя каждое ее появление как отдельная история, есть одна деталь, которая появляется снова и снова. Это — платок. Но не просто завязанный на шее или голове, как мы привыкли. Даша носит его на талии.

Новини.LIVE расскажет о некоторых отдельных ее образах, которые достойны внимания.

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Да, тот самый аксессуар, который когда-то казался лишь фишкой модных блогеров из Парижа, теперь выходит в массы. И именно Квиткова показывает, как его адаптировать под наши реалии. В одном из образов она подчеркнула талию платком поверх платья — просто, но очень эффектно.

Платок поверх платья. Фото из Instagram

В другом случае соединила рубашку oversize, широкие джинсы, деревянные клоги и все тот же платок вместо ремня. Образ получился будто с обложки модного журнала.

Квиткова в стильном образе. Фото из Instagram

Интересно, что модные платки этим летом бывают всевозможные: с этническим принтом, в стиле 70-х, с яркими полосами или совсем минималистичные. Их можно носить где угодно — в волосах, на шее, на сумке. Но именно на талии — это свежее, необычное и по-девичьи игривое решение.

Если искали способ освежить летний гардероб без больших затрат, то вот он. Просто найдите в шкафу платок и дайте ему новую роль на примере Даши Квитковой.

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