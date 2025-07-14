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Главная Мода Любимая обувь Тараса Цымбалюка — эти кроссовки лучшие

Любимая обувь Тараса Цымбалюка — эти кроссовки лучшие

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 11:59
Какие кроссовки носит Тарас Цымбалюк — бренды, которые он любит
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

Пока продолжаются съемки нового сезона "Холостяка", где главную роль исполняет харизматичный Тарас Цымбалюк, мы не могли не обратить внимание на его стиль — в частности, на обувь, которую он выбирает. Ведь Цымбалюк успевает не только сниматься, но и регулярно появляться в соцсетях в стильных луках, что стоит рассмотреть поближе.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Какие бренды кроссовок любит Тарас Цымбалюк

BALENCIAGA

Один из образов Тараса дополнили кроссовки BALENCIAGA 3XL в сером цвете. Их легко узнать: большой размер, винтажная отделка, логотип с текстурой и даже тиснение с цифрой размера прямо на носке. Изюминка — дополнительные шнурки, завязанные поверх обуви. Это не для практичности, а чисто для стиля. Грубоватый силуэт и эффект потертости добавляют образу немного бунтарства.

Цей бренд кросівок полюбляє більшість зірок
BALENCIAGA 3XL. Фото из Instagram

Adidas

Другой лук более непринужденный и по-летнему расслабленный. Здесь Тарас выбрал бежевые кроссовки Adidas — трендовые, с лаконичным дизайном. В сочетании с джинсовыми рваными шортами и черной футболкой этот образ выглядит максимально естественно. Кепка с надписью завершает "лук выходного дня", где каждая деталь дополняет друг друга.

Кросівки, що підійдуть на усі випадки життя
Бежевые кроссовки Adidas. Фото из Instagram

Dior

А вот третья пара — это уже совсем другой вайб. Серые кроссовки Dior из коллекции 2024 года — сдержанные, стильные, идеально подходят для тех, кто ценит качество и элегантность, но без чрезмерной показухи. В гардеробе Цымбалюка они явно занимают особое место.

Сірі кросівки Dior підійдуть тим, хто любить елегантність
Кроссовки Dior. Фото из Instagram

Они легко впишутся в любой стиль. Поэтому, как мы видим, Тарас Цымбалюк не только актер и холостяк года, а еще и парень с хорошим вкусом на обувь.

Ранее мы писали о том, какие стильные брюки на этот сезон выбрала жена Виктора Павлика.

Также мы сообщали о летнем аксессуаре, который обожает Даша Квиткова.

мода знаменитости тренды стиль кроссовки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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