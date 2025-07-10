Штани мрії, які носять модниці цього літа — їх обрала і Катерина Репяхова

Катерина Репяхова. Фото: Instagram/repyahovakate

Цього літа дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова знову довела, що комфорт і стиль можуть іти поруч. У своїх Instagram Stories вона поділилася модними образами зі штанами "аладдін" і вони справді заслуговують на увагу.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Що за штани такі — "Аладдін"

Це вільні, легкі, широкі штани з дуже низькою посадкою та звуженими штанинами біля щиколоток. Такі собі "повітряні кулі", які дарують максимум простору для тіла. Нагадують вбрання героїв зі східних казок — саме тому і назва така казкова. Їх ще називають "гаремними" або "алі-баба". У 2025-му ці штани офіційно повернулися в тренди і, видно, надовго.

Ці штани не тиснуть, не сковують, дозволяють шкірі дихати — ідеальні для спеки. Також ці штани доводять, що мода знову закохалась у розслаблені, етнічні силуети, а "аладдіни" якраз вписуються в цю естетику. Взагалі все частіше індійські, турецькі та арабські елементи з'являються на світових подіумах.

Як їх носить Катерина Репяхова

У місті



Поєднуйте білі "аладдіни" та чорний топ без бретелей, щоб вийшов базовий, але стильний образ. У випадку з Катериною вона доповнила його балетками та маленькою сумкою — вийшов ідеальний варіант на день у місті.

Репяхова в стильних штанах. Фото: Instagram/repyahovakate

У офісному стилі



Ті ж штани, але з коричневим піджаком та закритим взуттям. У ролі аксесуара плетена сумка. Строго, але з родзинкою.

Образ в офісному стилі. Фото: Instagram/repyahovakate

Для дачі або морського настрою



"Аладдіни" та майка з декоративним рядком у поєднанні з сорочкою в клітинку, а як завершальний штрих босоніжки. Образ буде мати розслаблений, затишний і водночас сучасний вигляд.

Легкий образ на літо. Фото: Instagram/repyahovakat

Таким чином, Катерина показала, як легко зробити ці штани частиною свого щоденного стилю. Залишилося тільки обрати свій варіант.

Раніше ми писали про те, які штани не вийдуть з моди ще довго.

Також ми повідомляли, які універсальні штани в стилі 60-х знову в тренді.