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Головна Мода Штани, які витіснили джинси — не вийдуть з моди ще довго

Штани, які витіснили джинси — не вийдуть з моди ще довго

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:40
Штани, що не виходять з моди — вдалий вибір на літа та осінь 2025
Світлі штани. Фото: Freepik

Після років "обтиснутих" джинсів і лосин ми просто заслужили ковток свободи. І ось він — широкі штани. Легкі, просторі, розслаблені. Штани фасону wide leg не тиснуть, не стискають і не питають дозволу бути головною річчю в образі. Вони про стиль, комфорт і витонченість в одному русі.

У Vogue розповіли про ці трендові моделі штанів детальніше.

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Зовні — це прямий крій і плавна лінія штанин, яка йде від стегон донизу. Але не плутайте їх із кльошами, тут немає драматичного розширення від коліна. Все просто, м’яко і без зайвої помпи — саме для тих, хто хоче мати крутий вигляд без зайвих зусиль.

Як носити штани wide leg у 2025 

Класика на щодень

Біла футболка, вільні штани середньої посадки, босоніжки — ідеальна формула для літа. У колекції Natan саме такий образ: стриманий, але не нудний. Пояс-ланцюг додає трохи бохо-настрою, а мʼякі защипи красиво лягають на стегнах, роблячи силует витонченим.

Штани, що ідеально підійдуть на кожен день
Natan. Фото: Vogue

Денім

Джинсові штани wide leg — це вже не про casual, а про продуману стилізацію. У Nili Lotan ставка на високу талію й гру на контрасті: легкий денім та масивне взуття з загостреним носиком. Головне, щоб взуття ледь виглядало з-під штанини. Це подовжує ноги краще, ніж будь-який фільтр.

Денім завжди в тренді
Nili Lotan. Фото: Vogue

Офіс, але стильний

Dries Van Noten показали, як широкі штани можуть бути частиною офіційного лука. Плісирування, висока посадка, сорочка зі смужкою, ремінь і підбори — і от ви вже не просто в офісі, а готові підкорювати цей світ у стильному вбранні.

Широкі штани можуть бути частиною будь-якого луку
Dries Van Noten. Фото: Vogue

Найкраще обирати штани в спокійних, природних кольорах: беж, сірий, хакі.

Раніше ми писали про науніверсальніші штани на літо, що прикрасять будь-який образ.

Також ми повідомляли про шалену популярність панталон, які заполонили модні подіуми.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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