Що таке панталони і чому їх варто носити влітку — залишайтеся в тренді

Панталони — головна модна несподіванка літа 2025
Літо 2025 принесло з собою чимало стильних сюрпризів, але один з них точно став головним героєм сезону. І ні, це не сукні чи спідниці, а саме панталони. Так-так, ті самі легкі, майже невагомі штани, що ледь торкаються шкіри й створюють враження повітряної вуалі.
Новини.LIVE розповість про них більше.
Якщо досі вважали панталони чимось дивним або "театральним" — забудьте. Сьогодні це ультрамодна альтернатива звичним штанам або джинсам. Вони не лише мають свіжий вигляд, а й чудово підходять для спекотної погоди.
Чому всі говорять про панталони
Тому що вони ідеально вписуються одразу в кілька модних хвиль:
- по-перше, тренд на прозорі тканини не втрачає обертів;
- по-друге, ми все далі відходимо від обтягуючих силуетів;
- і по-третє, "голий" одяг став м’якішим — менше шоку, більше елегантності.
Панталони саме такі — легкі, напівпрозорі, романтичні. Вони не оголюють, а натякають. І в цьому вся магія.
Як їх носять у 2025 році
У соцмережах можна побачити безліч прикладів: панталони поєднують із короткими топами, мереживною білизною, об’ємними сорочками або майками, які нагадують стиль початку 2000-х. Такий лук має водночас зухвалий і дуже жіночний вигляд.
Ось кілька порад, щоб не прогадати з образом:
- Обирайте панталони з органзи, бавовни чи шифону — тканини повинні бути легкими й трохи прозорими.
- Краще, якщо крій буде вільним: широкі штанини та зручна посадка — саме те.
- Комбінуйте із майками, які мають вигляд спідньої білизни, або з класичними сорочками oversize.
- Додайте трохи прикрас: довгі сережки, тонкі браслети, декілька ланцюжків на шию.
- Ідеальне взуття — балетки, сандалі або туфлі з невеликим підбором.
Панталони — це одна з тих речей, яка спершу викликає подив, а потім стає незамінною. У них є особлива енергетика.
Раніше ми писали про те, які ще штани в моді цього літа.
Також ми повідомляли, що знову актуальні джинси в стилі 70-х.
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