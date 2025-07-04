Що таке панталони і чому їх варто носити влітку — залишайтеся в тренді

Щаслива дівчина. Фото: Freepik

Літо 2025 принесло з собою чимало стильних сюрпризів, але один з них точно став головним героєм сезону. І ні, це не сукні чи спідниці, а саме панталони. Так-так, ті самі легкі, майже невагомі штани, що ледь торкаються шкіри й створюють враження повітряної вуалі.

Новини.LIVE розповість про них більше.

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Якщо досі вважали панталони чимось дивним або "театральним" — забудьте. Сьогодні це ультрамодна альтернатива звичним штанам або джинсам. Вони не лише мають свіжий вигляд, а й чудово підходять для спекотної погоди.

Чому всі говорять про панталони

Тому що вони ідеально вписуються одразу в кілька модних хвиль:

по-перше, тренд на прозорі тканини не втрачає обертів;

по-друге, ми все далі відходимо від обтягуючих силуетів;

і по-третє, "голий" одяг став м’якішим — менше шоку, більше елегантності.

Панталони саме такі — легкі, напівпрозорі, романтичні. Вони не оголюють, а натякають. І в цьому вся магія.

Панталони. Фото з Instagram

Як їх носять у 2025 році

У соцмережах можна побачити безліч прикладів: панталони поєднують із короткими топами, мереживною білизною, об’ємними сорочками або майками, які нагадують стиль початку 2000-х. Такий лук має водночас зухвалий і дуже жіночний вигляд.

Стильний образ з панталонами. Фото з Instagram

Ось кілька порад, щоб не прогадати з образом:

Обирайте панталони з органзи, бавовни чи шифону — тканини повинні бути легкими й трохи прозорими. Краще, якщо крій буде вільним: широкі штанини та зручна посадка — саме те. Комбінуйте із майками, які мають вигляд спідньої білизни, або з класичними сорочками oversize. Додайте трохи прикрас: довгі сережки, тонкі браслети, декілька ланцюжків на шию. Ідеальне взуття — балетки, сандалі або туфлі з невеликим підбором.

Панталони — це одна з тих речей, яка спершу викликає подив, а потім стає незамінною. У них є особлива енергетика.

Раніше ми писали про те, які ще штани в моді цього літа.

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