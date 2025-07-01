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Головна Мода Джинси в стилі 70-х — тренд, який не зникне завтра

Джинси в стилі 70-х — тренд, який не зникне завтра

Ua en ru
Дата публікації: 1 липня 2025 08:40
Джинси, які носять зірки та справжні модниці — знову актуальні 70-ті
Джинси. Фото: Freepik

Джинси кльош знову в грі і це не просто ретро-привіт з 70-х, а справжній подарунок для тих, хто любить свободу, легкість і стиль без зайвих зусиль. Літні образи з такими джинсами мають невимушений, але при цьому завжди ефектний вигляд. 

Новини.LIVE розповість про цю трендову річ більше.

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Що таке кльош і чому він знову всюди

Це джинси, які розширюються від коліна. Колись їх носили хіпі та зірки диско-сцени, а сьогодні — інфлюенсери, стилісти і всі, хто хоче мати стильний вигляд без зайвого пафосу.

Відзначимо, що сучасна мода постійно заглядає у минуле. І це не просто тренд, а ціла філософія — повернути те, що перевірено часом. Кльош — це не лише про форму, а про настрій. Він дає легкість, простір і трохи дитинства з маминих фотоальбомів.

Джинси кльош постійно повертаються в моду
Джинси кльош. Фото з Instagram


Спробуйте одягти кльош хоча б раз і зрозумієте, чому всі від них у захваті. Ніякого дискомфорту, повна свобода рухів, і водночас — стрункий, витягнутий силует. Особливо якщо додати підбори чи платформу — ноги здаються нескінченними.

Стильні та зручні джинси не на один сезон
Стильний образ. Фото з Instagram


Багато брендів шиють джинси кльош із щільного деніму — того самого, який служить роками. Це частина великої модної ідеї: менше купувати, але краще. Тому обирайте джинси кльош — річ, яка не втрачає актуальності вже пів століття і це не перебільшення.

До того, кльош дружить майже з усім: укорочені топи, вільні сорочки, шкіряні куртки, босоніжки чи кеди. Головне — баланс. Верх більш обтиснутий або з акцентом на талії — і образ вийде ідеальний.

Раніше ми писали про те, які ще речі повернулись в моду з 70-х.

Також ми повідомляли, що широкі джинси з 2000-х теж знову актуальні.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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