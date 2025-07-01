Джинсы, которые носят звезды и настоящие модницы — снова актуальные 70-е

Джинсы. Фото: Freepik

Джинсы клеш снова в игре и это не просто ретро-привет из 70-х, а настоящий подарок для тех, кто любит свободу, легкость и стиль без лишних усилий. Летние образы с такими джинсами выглядят непринужденно, но при этом всегда эффектно.

Новини.LIVE расскажет об этой трендовой вещи больше.

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Это джинсы, которые расширяются от колена. Когда-то их носили хиппи и звезды диско-сцены, а сегодня — инфлюенсеры, стилисты и все, кто хочет выглядеть стильно без лишнего пафоса.



Отметим, что современная мода постоянно заглядывает в прошлое. И это не просто тренд, а целая философия — вернуть то, что проверено временем. Клеш — это не только о форме, а о настроении. Он дает легкость, пространство и немного детства из маминых фотоальбомов.

Джинсы клеш. Фото из Instagram



Попробуйте надеть клеш хотя бы раз и поймете, почему все от них в восторге. Никакого дискомфорта, полная свобода движений, и одновременно — стройный, вытянутый силуэт. Особенно если добавить каблуки или платформу — ноги кажутся бесконечными.

Стильный образ. Фото из Instagram



Многие бренды шьют джинсы клеш из плотного денима — того самого, который служит годами. Это часть большой модной идеи: меньше покупать, но лучше. Поэтому выбирайте джинсы клеш — вещь, которая не теряет актуальности уже полвека и это не преувеличение.

К тому же, клеш дружит почти со всем: укороченные топы, свободные рубашки, кожаные куртки, босоножки или кеды. Главное — баланс. Верх более облегающий или с акцентом на талии — и образ получится идеальный.

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