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Головна Мода Не поспішайте викидати — які речі з 70-х знову в моді

Не поспішайте викидати — які речі з 70-х знову в моді

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 18:12
Стильні речі з 70-х — що з гардероба бабусі знову актуальне
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Як носити модні речі 70-х у 2025-му

Останнім часом щось знайоме промайнуло у вітринах магазинів — ніби перенеслися в часі. Джинси-кльош, бахрома, яскраві принти, великі окуляри. Так, це вона — мода 70-х повертається. Але не як копія минулого, а в оновленому, стильному форматі. Те, що носили наші мами (а подекуди й бабусі), тепер знову в тренді — з новим звучанням і сучасним настроєм.

Про це пише Уніан.

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Як носити модні речі 70-х у 2025-му

Сьогодні ми в куди кращому становищі: інтернет-магазини, секонд-хенди, мас-маркет — усе під рукою. Тож обираємо з розумом і міксуємо тренди минулого з теперішнім стилем.

Кльош повернувся

Джинси або штани, які розширюються від коліна, не просто красиві, а ще й роблять ноги візуально стрункішими. Обирайте модель, що пасує вашій фігурі: високим — широкий кльош, нижчим — стриманіший. Вдягайте з обтислою футболкою, коротким жакетом, додайте взуття на платформі і готово. Легкий відтінок ретро плюс сучасна впевненість.

Джинси-кльош набирає ще популярності у 2025 році
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Сукні бохо для вільних духом

Вільні сукні з натуральних тканин, орнаменти, бахрома, м’які силуети — це не просто мода, це стан душі. Додайте аксесуари — великі сережки, кілька браслетів, жилет або м’яку сумку через плече і матимете образ "жінки-потоку", яка йде за своїми бажанням, а не за трендами.

Бохо-стиль цього року головний
Сукня в стилі бохо. Фото з Instagram

Принти в моді яскраві й живі

70-ті — це коли на сукні цвіли гігантські ромашки, а кольори були такими насиченими, що годі було не помітити. Не бійтеся яскравого. Секрет — поєднувати яскраву річ із базовою: наприклад, кольорову сорочку з класичними джинсами, або сукню з принтом з лаконічною сумкою. 

Неочікуваний принт з 70-х став хітом літа
Ромашковий принт. Фото з Instagram

Вельвет і замша — текстури, які хочеться торкнутися

Ці тканини наче створені для літа-осені — м’які, теплі, фактурні. Вельветова спідниця-міді, замшева куртка, сукня з ґудзиками — звучить як must-have.

Замшеві речі варто носити у 2025 році
Замшевий костюм. Фото з Instagram

Головне не переобтяжувати образ: одна річ із фактурної тканини й інші хай будуть простіші.

Раніше ми писали про те, які речі Андре Тан радить придбати на літо — вони стильні, а головне універсальні.

Також ми повідомляли про стильну блузу, що класно поєднується з усім.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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