Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стильна блуза на літо, яку легко комбінувати з усім

Стильна блуза на літо, яку легко комбінувати з усім

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 18:33
Найлегша й найстильніша блуза цього літа — вже в моді
Дівчина в білій блузці. Фото: Freepik
Ключові моменти Що такого особливого в цій блузці

Цього літа модниці з усього світу обирають щось дуже легке, трохи романтичне й водночас стильне. І саме така річ — це біла блуза в стилі бохо. Вона вже зараз заполонила Instagram і стрічки модних інфлюенсерок, а до кінця літа має всі шанси стати улюбленицею вашого гардероба.

Про це Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Що такого особливого в цій блузці

Вона ніби створена для теплого сезону: ніжна, вільна, з м’якими формами та делікатними деталями — рюшами, вишивкою або об’ємними рукавами. Ця блуза точно не залишається непоміченою. Вона додає образу легкості, затишку та певної "естетики життя без поспіху". Іноді саме цього нам так не вистачає в буденності.

Блуза в стилі бохо набирає популярності
Блуза в стилі бохо. Фото з Instagram

Біла блуза бохо — річ універсальна. Її можна сміливо комбінувати з улюбленими джинсами будь-якого фасону — хоч з прямими, хоч із кльошем або навіть з трохи розхлябаними "беггі". Палаццо, капрі, довгі спідниці — вона гармонійний буде мати вигляд з усім. А якщо додати сандалі або кеди, вийде той самий effortless стиль, за яким зараз всі полюють.

Універсальна блуза, що поєднується з усім
Гарна блуза. Фото з Instagram

Ще один плюс — блузу можна носити не тільки в спекотну погоду. Якщо прохолодно, то накиньте поверх жакет і отримаєте ідеальний образ для вечора або офісу. В тренді зараз об’ємні блейзери з підкресленою талією, напівпрозорі моделі або варіанти в пастельних тонах — обирайте, що ближче до душі.

В цій блузці ви однозначно будете почуватися красивою без зайвих зусиль. Тому якщо шукаєте оновлення для свого літнього гардероба — ця блуза може стати найкращою інвестицією.

Раніше ми писали про те, що в моді сукні з розрізами, які мають завжди ефектний вигляд.

Також ми повідомляли, яку звабливу спідницю можна носити хоч щодня.

мода тренди стиль блузки 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації