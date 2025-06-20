Найлегша й найстильніша блуза цього літа — вже в моді

Дівчина в білій блузці. Фото: Freepik

Цього літа модниці з усього світу обирають щось дуже легке, трохи романтичне й водночас стильне. І саме така річ — це біла блуза в стилі бохо. Вона вже зараз заполонила Instagram і стрічки модних інфлюенсерок, а до кінця літа має всі шанси стати улюбленицею вашого гардероба.

Про це Cosmopolitan.

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Що такого особливого в цій блузці

Вона ніби створена для теплого сезону: ніжна, вільна, з м’якими формами та делікатними деталями — рюшами, вишивкою або об’ємними рукавами. Ця блуза точно не залишається непоміченою. Вона додає образу легкості, затишку та певної "естетики життя без поспіху". Іноді саме цього нам так не вистачає в буденності.

Блуза в стилі бохо. Фото з Instagram

Біла блуза бохо — річ універсальна. Її можна сміливо комбінувати з улюбленими джинсами будь-якого фасону — хоч з прямими, хоч із кльошем або навіть з трохи розхлябаними "беггі". Палаццо, капрі, довгі спідниці — вона гармонійний буде мати вигляд з усім. А якщо додати сандалі або кеди, вийде той самий effortless стиль, за яким зараз всі полюють.

Гарна блуза. Фото з Instagram

Ще один плюс — блузу можна носити не тільки в спекотну погоду. Якщо прохолодно, то накиньте поверх жакет і отримаєте ідеальний образ для вечора або офісу. В тренді зараз об’ємні блейзери з підкресленою талією, напівпрозорі моделі або варіанти в пастельних тонах — обирайте, що ближче до душі.

В цій блузці ви однозначно будете почуватися красивою без зайвих зусиль. Тому якщо шукаєте оновлення для свого літнього гардероба — ця блуза може стати найкращою інвестицією.

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