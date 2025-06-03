Універсальна сорочка, яку вже носять усі it-girls — новинка літа

Дівчина в сорочці. Фото: Freepik

Сорочка — це та сама річ, яка ніколи не підводить. Вона проста, але саме в цій простоті і є сила. Універсальна, стримана, з чітким кроєм — сорочка чудово доповнює будь-який гардероб і стає ідеальним тлом для модних експериментів. Якщо шукаєте річ, яка легко поєднується з трендами та акцентними елементами — це саме вона.

Новини.LIVE розповість про неї більше.

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Щоб оновити базу на літо-2025, зверніть увагу на класику: білу чи блакитну сорочку. А якщо хочеться трохи більше кольору — спробуйте пастельні відтінки, наприклад, ніжно-рожевий або вершково-жовтий. Вони освіжають образ і мають дуже сучасний вигляд.

Сорочка у смужку. Фото з Instagram

Однак саме зараз на піку популярності окремий мікротренд — сорочка у смужку. Вона з’явилася на багатьох подіумах сезону весна-літо 2025, а також у гардеробах модних інфлюенсерів. Найпопулярніша модель — блакитна в білу смужку. І саме її найчастіше обирають для стильних, але ненав’язливих образів.

Елегантна сорочка. Фото з Instagram

Цю сорочку носять по-різному:

поєднують із кольоровими атласними чи шкіряними спідницями;

комбінують із класичними штанами й додають яскраві туфлі;

нашаровують під кардиган з принтом;

носять розстібнутою поверх топа або сукні.

Цікавий образ. Фото з Instagram

Смужка — це той випадок, коли простота має модний вигляд. І головне те, що вона підходить жінкам будь-якого віку, адже додає образу структури, свіжості та легкої неформальності.

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