Універсальна сорочка, яку вже носять усі it-girls — новинка літа

Стильна новинка — сорочка, яку хоче кожна модниця
Сорочка — це та сама річ, яка ніколи не підводить. Вона проста, але саме в цій простоті і є сила. Універсальна, стримана, з чітким кроєм — сорочка чудово доповнює будь-який гардероб і стає ідеальним тлом для модних експериментів. Якщо шукаєте річ, яка легко поєднується з трендами та акцентними елементами — це саме вона.
Новини.LIVE розповість про неї більше.
Трендова сорочка 2025 року, яка підійде на літо
Щоб оновити базу на літо-2025, зверніть увагу на класику: білу чи блакитну сорочку. А якщо хочеться трохи більше кольору — спробуйте пастельні відтінки, наприклад, ніжно-рожевий або вершково-жовтий. Вони освіжають образ і мають дуже сучасний вигляд.
Однак саме зараз на піку популярності окремий мікротренд — сорочка у смужку. Вона з’явилася на багатьох подіумах сезону весна-літо 2025, а також у гардеробах модних інфлюенсерів. Найпопулярніша модель — блакитна в білу смужку. І саме її найчастіше обирають для стильних, але ненав’язливих образів.
Цю сорочку носять по-різному:
- поєднують із кольоровими атласними чи шкіряними спідницями;
- комбінують із класичними штанами й додають яскраві туфлі;
- нашаровують під кардиган з принтом;
- носять розстібнутою поверх топа або сукні.
Смужка — це той випадок, коли простота має модний вигляд. І головне те, що вона підходить жінкам будь-якого віку, адже додає образу структури, свіжості та легкої неформальності.
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