Универсальная рубашка, которую уже носят все it-girls — новинка лета

Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Рубашка — это та самая вещь, которая никогда не подводит. Она проста, но именно в этой простоте и есть сила. Универсальная, сдержанная, с четким кроем — рубашка прекрасно дополняет любой гардероб и становится идеальным фоном для модных экспериментов. Если ищете вещь, которая легко сочетается с трендами и акцентными элементами — это именно она.

Новини.LIVE расскажет о ней больше.

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Чтобы обновить базу на лето-2025, обратите внимание на классику: белую или голубую рубашку. А если хочется немного больше цвета — попробуйте пастельные оттенки, например, нежно-розовый или сливочно-желтый. Они освежают образ и выглядят очень современно.

Рубашка в полоску. Фото из Instagram

Однако именно сейчас на пике популярности отдельный микротренд — рубашка в полоску. Она появилась на многих подиумах сезона весна-лето 2025, а также в гардеробах модных инфлюенсеров. Самая популярная модель — голубая в белую полоску. И именно ее чаще всего выбирают для стильных, но ненавязчивых образов.

Элегантная рубашка. Фото из Instagram

Эту рубашку носят по-разному:

сочетают с цветными атласными или кожаными юбками;

комбинируют с классическими брюками и добавляют яркие туфли;

наслаивают под кардиган с принтом;

носят расстегнутой поверх топа или платья.

Интересный образ. Фото из Instagram

Полоска — это тот случай, когда простота выглядит модно. И главное то, что она подходит женщинам любого возраста, ведь добавляет образу структуры, свежести и легкой неформальности.

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