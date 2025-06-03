Универсальная рубашка, которую уже носят все it-girls — новинка лета

Стильная новинка — рубашка, которую хочет каждая модница
Рубашка — это та самая вещь, которая никогда не подводит. Она проста, но именно в этой простоте и есть сила. Универсальная, сдержанная, с четким кроем — рубашка прекрасно дополняет любой гардероб и становится идеальным фоном для модных экспериментов. Если ищете вещь, которая легко сочетается с трендами и акцентными элементами — это именно она.
Новини.LIVE расскажет о ней больше.
Трендовая рубашка 2025 года, которая подойдет на лето
Чтобы обновить базу на лето-2025, обратите внимание на классику: белую или голубую рубашку. А если хочется немного больше цвета — попробуйте пастельные оттенки, например, нежно-розовый или сливочно-желтый. Они освежают образ и выглядят очень современно.
Однако именно сейчас на пике популярности отдельный микротренд — рубашка в полоску. Она появилась на многих подиумах сезона весна-лето 2025, а также в гардеробах модных инфлюенсеров. Самая популярная модель — голубая в белую полоску. И именно ее чаще всего выбирают для стильных, но ненавязчивых образов.
Эту рубашку носят по-разному:
- сочетают с цветными атласными или кожаными юбками;
- комбинируют с классическими брюками и добавляют яркие туфли;
- наслаивают под кардиган с принтом;
- носят расстегнутой поверх топа или платья.
Полоска — это тот случай, когда простота выглядит модно. И главное то, что она подходит женщинам любого возраста, ведь добавляет образу структуры, свежести и легкой неформальности.
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