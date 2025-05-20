Ремінь стало модно носити поверх одягу — головна фішка літніх образів

Як носити ремінь поверх блузи — головна ідея сезону
Ще донедавна ремінь був просто практичною деталлю — потрібен, щоб нічого не сповзало. Але у 2025 році все змінилось. Весна і літо перетворили його на справжню зірку гардероба. Тепер ми носимо його не там, де звично. Не в петельках штанів, а поверх блуз, жакетів, суконь і навіть сорочок. Це вже не аксесуар — це головний герой образу.
Про це пише Vogue.
Ремінь як головний акцент в образі
Блуза з бантом та грубий ремінь
У Prada поєднали ніжне й грубе: м’яка блуза з бантом і потерта шкіра. Ремінь не просто "тримає талію", а працює як акцент — чітко фіксує образ. Це не про ретро, це про нове прочитання жіночності.
Блузка та велика пряжка
Bally зробили ставку на витонченість. Тонкий ремінь із гарною пряжкою — ніби скульптура. Його вдягли поверх легкої блузи з плісуванням, і вийшов образ, який точно оцінила б Керрі Бредшоу: легкий, але виразний, із ноткою богемності.
Ланцюжок замість класики — Chloé як завжди в точку
Так, це вже не аксесуар, це прикраса. У Chloé його носять поверх довгої блузи з рукавами-буфами. Має дорогий, розслаблений і дуже стильний вигляд.
Корсетний пояс і сорочка
Iro нагадали, що ремінь може бути і масивним. Корсетний варіант робить образ сильним і трохи зухвалим. Щільна сорочка, шорти, високі чоботи — усе разом створює стиль упевненої жінки, яка точно знає, куди йде.
Тонкий ремінь та сорочка-сукня
Irenisa показали простий і геніальний хід: тонкий пояс на талії поверх вільної сукні-сорочки. Такий образ завжди працює — і в офіс, і на прогулянку.
Головне дати тканині "дихати", не притискати, а лише підкреслити фігуру.
Раніше ми писали про те, що шарф на талії дуже модно носити в цьому сезоні.
Також ми повідомляли, які аксесуари втратили модний статус у 2025 році.
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