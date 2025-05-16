Шарф замість пояса на талії — модний акцент для літа 2025

Дівчина з шарфом на талії. Фото: Freepik

Хто б міг подумати, що звичайний шовковий шарф із маминої шафи знову стане must-have аксесуаром сезону? Але так і сталося: тепер його не носять на шиї чи в волоссі — нове місце для нього — талія. Саме так: замість ременя, поверх штанів чи спідниці. І має це справді стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість більше про новий мікротренд сезону.

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Як додати шарф на талії до образу

Модні пояси сьогодні бувають будь-які — від масивних корсетів до ланцюгів і вузьких ремінців. Але на фоні цієї різноманітності шарф має легкий, невимушений й навіть трохи зухвалий вигляд. Здається, це якраз той випадок, коли дрібниця повністю змінює образ.

Особливо популярним стало трикутне зав’язування — просто складіть шарф навпіл і зав’яжіть на талії так, щоб куточок звисав вниз. Це має вдалий вигляд і не потребує багато зусиль. В TikTok вже сотні відео, де модниці показують свої варіанти — від мінімалістичних однотонних до шарфів з яскравими принтами, які одразу привертають увагу.

Цікавий образ. Фото з Instagram

До того ж цей тренд легко підлаштувати під будь-який стиль. Хочеться щось ніжне, то просто оберіть пастельний відтінок. Любите заявляти про себе — візьміть щось яскраве, з візерунком. І сміливо поєднуйте з джинсами, спідницями або навіть поверх сукні.

Мікротренд, що доповнить будь-який образ. Фото з Instagram

Якщо ще не пробували носити шарф на талії — саме час. Бо цей аксесуар вже не просто прикраса, а справжній модний хід.

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