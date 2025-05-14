Які аксесуари більше не в моді — забудьте про них у 2025

Аксесуари. Фото: Freepik

Весна та літо 2025 змінюють правила гри. Тепер головне в аксесуарах — не просто краса, а практичність і комфорт. Ніхто більше не женеться за надмірною естетикою, яка заважає жити. Усе має бути продумано до дрібниць, інакше образ має не модний, а скоріш дивний вигляд.

У Women розповіли, що вже час прибрати подалі у шухляду.

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Мінісумочки

Тренд на мікросумки, які вміщують лише помаду або ключі, вже відійшов. У 2025 році в моді великі, зручні тоути, куди влізе все: від води до блокнота. Особливо популярні моделі зі шкіри, з короткими ручками або довгими ремінцями. Стиль лікарської валізи або нотки 2000-х — саме те, що треба. Ви маєте стильний вигляд й не відчуваєте, що забули щось важливе вдома.

Маленька сумка. Фото з Instagram

Невидимі прикраси вже не в моді

Тонкі ланцюжки, крихітні сережки — усе це нині вважається застарілим. У 2025 році в моді сміливі акценти. У тренді великі кільця, металеві браслети, мікс срібла й золота. Можна носити все й одразу. Еклектика в прикрасах тепер не помилка, а правило.

Невидимі прикраси. Фото з Instagram

Масивні кросівки здають позиції

Ще вчора їх носили всі — великі, важкі, яскраві. Але сьогодні на заміну приходить легке взуття: шльопанці на платформі, відкриті сандалі з тонкими ремінцями, сабо з натяком на 70-ті. Мода знову повертається до витонченості й легкості. Ноги вдячні, образ — елегантний.

Масивні кросівки. Фото з Instagram

Шарфи повертаються, але вже не ті

Об’ємні вовняні моделі більше не актуальні. Натомість у моді легкі шовкові шарфи. Їх можна носити на шиї, зав’язати на голову або використати як акцент на сумці. Колір — яскравий, форма — будь-яка. Це той випадок, коли одна річ змінює весь образ.

Синій вовняний шарф. Фото з Instagram

У 2025 модно не просто мати стильний вигляд, а жити з комфортом. Аксесуари більше не про демонстрацію статусу — вони про зручність і доречність.

Раніше ми писали про те, яким чином модно зараз носити анклет.

Також ми повідомляли, що варто носити хустку на сумці, бо вона може додати родзинки будь-якому образу.