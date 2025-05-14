Какие аксессуары больше не в моде — забудьте о них в 2025 году

Аксессуары. Фото: Freepik

Весна и лето 2025 меняют правила игры. Теперь главное в аксессуарах — не просто красота, а практичность и комфорт. Никто больше не гонится за чрезмерной эстетикой, которая мешает жить. Все должно быть продумано до мелочей, иначе образ выглядит не модно, а скорее странно.

В Women рассказали, что уже пора убрать подальше в ящик.

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Мини-сумочки

Тренд на микросумки, которые вмещают только помаду или ключи, уже отошел. В 2025 году в моде большие, удобные тоуты, куда влезет все: от воды до блокнота. Особенно популярны модели из кожи, с короткими ручками или длинными ремешками. Стиль докторского чемодана или нотки 2000-х — именно то, что надо. Вы выглядите стильно и не чувствуете, что забыли что-то важное дома.

Маленькая сумка. Фото из Instagram

Невидимые украшения уже не в моде

Тонкие цепочки, крошечные серьги — все это сейчас считается устаревшим. В 2025 году в моде смелые акценты. В тренде крупные кольца, металлические браслеты, микс серебра и золота. Можно носить все и сразу. Эклектика в украшениях теперь не ошибка, а правило.

Невидимые украшения. Фото из Instagram

Массивные кроссовки сдают позиции

Еще вчера их носили все — большие, тяжелые, яркие, тяжелые. Но сегодня на замену приходит легкая обувь: шлепанцы на платформе, открытые сандалии с тонкими ремешками, сабо с намеком на 70-е. Мода снова возвращается к изяществу и легкости. Ноги благодарны, образ — элегантный.

Массивные кроссовки. Фото из Instagram

Шарфы возвращаются, но уже не те

Объемные шерстяные модели больше не актуальны. Вместо этого в моде легкие шелковые шарфы. Их можно носить на шее, завязать на голову или использовать как акцент на сумке. Цвет — яркий, форма — любая. Это тот случай, когда одна вещь меняет весь образ.

Синий шерстяной шарф. Фото из Instagram

В 2025 модно не просто выглядеть стильно, а жить с комфортом. Аксессуары больше не про демонстрацию статуса — они про удобство и уместность.

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