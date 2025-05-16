Шарф вместо пояса на талии — модный акцент для лета 2025

Девушка с шарфом на талии. Фото: Freepik

Кто бы мог подумать, что обычный шелковый шарф из маминого шкафа снова станет must-have аксессуаром сезона? Но так и случилось: теперь его не носят на шее или в волосах — новое место для него — талия. Именно так: вместо ремня, поверх брюк или юбки. И выглядит это действительно стильно.

Новини.LIVE расскажет больше о новом микротренде сезона.

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Как добавить шарф на талии к образу

Модные пояса сегодня бывают любые — от массивных корсетов до цепей и узких ремешков. Но на фоне этого разнообразия шарф выглядит легко, непринужденно и даже немного дерзко. Кажется, это как раз тот случай, когда мелочь полностью меняет образ.

Особенно популярной стала треугольная завязка — просто сложите шарф пополам и завяжите на талии так, чтобы уголок свисал вниз. Это выглядит удачно и не требует много усилий. В TikTok уже сотни видео, где модницы показывают свои варианты — от минималистичных однотонных до шарфов с яркими принтами, которые сразу привлекают внимание.

Интересный образ. Фото из Instagram

К тому же этот тренд легко подстроить под любой стиль. Хочется что-то нежное, то просто выберите пастельный оттенок. Любите заявлять о себе — возьмите что-то яркое, с узором. И смело сочетайте с джинсами, юбками или даже поверх платья.

Микротренд, который дополнит любой образ. Фото из Instagram

Если еще не пробовали носить шарф на талии — самое время. Потому что этот аксессуар уже не просто украшение, а настоящий модный ход.

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