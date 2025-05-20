Ремень стало модно носить поверх одежды — главная фишка летних образов

Ремень в центре образа. Фото: Freepik

Еще недавно ремень был просто практичной деталью — нужен, чтобы ничего не сползало. Но в 2025 году все изменилось. Весна и лето превратили его в настоящую звезду гардероба. Теперь мы носим его не там, где привычно. Не в петельках брюк, а поверх блуз, жакетов, платьев и даже рубашек. Это уже не аксессуар — это главный герой образа.

Об этом пишет Vogue.

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Блуза с бантом и грубый ремень

В Prada соединили нежное и грубое: мягкая блуза с бантом и потертая кожа. Ремень не просто "держит талию", а работает как акцент — четко фиксирует образ. Это не про ретро, это про новое прочтение женственности.

Prada. Фото: Vogue

Блузка и большая пряжка

Bally сделали ставку на изящество. Тонкий ремень с красивой пряжкой — будто скульптура. Его надели поверх легкой блузы с плиссировкой, и получился образ, который точно оценила бы Кэрри Брэдшоу: легкий, но выразительный, с ноткой богемности.

Bally. Фото: Vogue

Цепочка вместо классики — Chloé как всегда в точку

Да, это уже не аксессуар, это украшение. В Chloé его носят поверх длинной блузы с рукавами-буфами. Выглядит дорого, расслабленно и очень стильно.

Chloé. Фото: Vogue

Корсетный пояс и рубашка

Iro напомнили, что ремень может быть и массивным. Корсетный вариант делает образ сильным и немного дерзким. Плотная рубашка, шорты, высокие сапоги — все вместе создает стиль уверенной женщины, которая точно знает, куда идет.

Iro. Фото: Vogue

Тонкий ремень и рубашка-платье

Irenisa показали простой и гениальный ход: тонкий пояс на талии поверх свободного платья-рубашки. Такой образ всегда работает — и в офис, и на прогулку.

Irenisa. Фото: Vogue

Главное дать ткани "дышать", не прижимать, а лишь подчеркнуть фигуру.

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