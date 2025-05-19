Речі з TikTok, що вже стали хітами літа — захочеться повторити

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Якщо ви раптом натрапили в TikTok на відео з баночками варення, плетеними кошиками та дівчатами в сукнях, схожих на бабусині — це Jam girl. Тепер це не просто модна забаганка, а цілий настрій літа 2025.

Про це пише Better Homes&Garden.

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Цей тренд народився на стику cottagecore і ностальгії за простим життям. Але якщо cottagecore іноді здається надто театральним — у стилі "життя в лісі у фартушку", то jam girl легший, тепліший і більш "живий".

Що таке jam girl у двох словах

Уявіть: ранок на дачі, босі ноги на траві, запах полуничного варення, стара сорочка, яка пахне свіжістю, і пісні The Cranberries з касетника. Ніякого поспіху. Ніякого шуму міста. Тільки сонце, сад і спокій.

Jam girl — це коли одяг простий, але не нудний:

легкі сукні в клітинку чи з вишивкою;

сорочки з коротким рукавом;

в’язані топи;

спідниці, які розвіваються на вітрі.

Оригінальна сукня. Фото з Instagram



Ніякої складної укладки — лише прості кіски або обережний хвіст. Замість брендової сумки плетений кошик або торбинка з мереживами. А ще капелюшки, серветки з вишивкою та баночка варення, яка стала неофіційним символом стилю.

Ніжний образ на літо. Фото з Instagram

Кольори jam girl

Рожевий, кремовий, бузковий, білий, трохи червоного — все ніжне й природне, як ягідний сік на пальцях після збору малини.

Чому всі про це говорять

Бо ми втомилися. Від швидкості, від екранного світіння, від перегонів за ідеальним. Jam girl — це ніби "пауза" в реальному житті. Люди хочуть затишку, теплих спогадів і чогось знайомого, як запах бабусиної кухні. Цей стиль вже підхопили Instagram-блогерки, TikTok-зірки, а деякі селебріті навіть з'являються на публіці в образах, які ніби скопійовані з сімейного фотоальбому 90-х.

Раніше ми писали про це, з чим носити широкі джинси в спеку.

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