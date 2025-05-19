Вещи из TikTok, которые уже стали хитами лета — захочется повторить

Стильная девушка. Фото: Freepik

Если вы вдруг наткнулись в TikTok на видео с баночками варенья, плетеными корзинами и девушками в платьях, похожих на бабушкины — это Jam girl. Теперь это не просто модная прихоть, а целое настроение лета 2025.

Об этом пишет Better Homes&Garden.

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Этот тренд родился на стыке cottagecore и ностальгии по простой жизни. Но если cottagecore иногда кажется слишком театральным — в стиле "жизнь в лесу в фартуке", то jam girl более легкий, теплый и "живой".

Что такое jam girl в двух словах

Представьте: утро на даче, босые ноги на траве, запах клубничного варенья, старая рубашка, которая пахнет свежестью, и песни The Cranberries с кассетника. Никакой спешки. Никакого шума города. Только солнце, сад и спокойствие.

Jam girl — это когда одежда простая, но не скучная:

легкие платья в клетку или с вышивкой;

рубашки с коротким рукавом;

вязаные топы;

юбки, которые развеваются на ветру.

Оригинальное платье. Фото из Instagram



Никакой сложной укладки — лишь простые косички или осторожный хвост. Вместо брендовой сумки плетеная корзина или сумка с кружевами. А еще шляпки, салфетки с вышивкой и баночка варенья, которая стала неофициальным символом стиля.

Нежный образ на лето. Фото из Instagram

Цвета jam girl

Розовый, кремовый, сиреневый, белый, немного красного — все нежное и естественное, как ягодный сок на пальцах после сбора малины.

Почему все об этом говорят

Потому что мы устали. От скорости, от экранного свечения, от гонки за идеальным. Jam girl — это как бы "пауза" в реальной жизни. Люди хотят уюта, теплых воспоминаний и чего-то знакомого, как запах бабушкиной кухни. Этот стиль уже подхватили Instagram-блогеры, TikTok-звезды, а некоторые селебрити даже появляются на публике в образах, которые будто скопированы из семейного фотоальбома 90-х.

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