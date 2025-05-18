Сукня, що підкорить усіх модниць влітку — неочікуваний фаворит

Дівчата у сукнях. Фото: Freepik

Цього літа трендовою буде сукня у стилі нічної сорочки. Образи з нею мають ніжний та природний вигляд. Модниць підкорює вільний силует й невагома тканина. Сукні-сорочки не сковують рухів та ідеально підійдуть для жарких літніх днів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Трендова сукня у стилі нічної сорочки

Цього літа модний сезон буде вражати новинками. Сукня, схожа на нічну сорочку, стане однією з них. Цей тренд вже набирає популярності в мережі та збирає сотні вподобань модниць.

Сукня у стилі нічної сорочки. Фото з Instagram

Після гламурних силуетів сукня у стилі нічної сорочки відчувається як ковток свіжого повітря. Вона не сковує рухів та підкреслює романтичний настрій. Такі сукні пошиті з легких тканин, сатину, шовку чи бавовни та майже не відчуваються на тілі. Грайливості придає мереживо та тонкі бретелі.

Сукня у стилі нічної сорочки на тонких бретелях. Фото з Instagram

Ймовірно, такої шаленої популярності, сукня у стилі нічної сорочки набирає через втому. Красуні прагнуть нарешті видихнути та носити комфортний одяг. А така сукня — про свободу, зручність та жіночність без пафосу.

Дівчина у сукні. Фото з Instagram

Стилізувати сукню, яка схожа на нічну сорочку, не важко. Можна додати сандалі чи босоніжки та мінімалістичні прикраси.

Коротка сукня у стилі нічної сорочки. Фото з Instagram

Образи з сукнею у стилі нічної сорочки ідеально підійдуть на літо. Її можна буде одягнути як на роботу чи прогулянку, так й на побачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який принт у моді цього сезону. Сукні з ним мають неперевершений вигляд.

Також ми розповідали про те, як та з чим носити сукні-сорочки. Вони стануть трендовими цього літа.