Платье, которое покорит всех модниц летом — неожиданный фаворит

Подойдет всем — это трендовое платье летом не захочется снимать
Этим летом трендовым будет платье в стиле ночной рубашки. Образы с ним выглядят нежно и естественно. Модниц покоряет свободный силуэт и невесомая ткань. Платья-рубашки не сковывают движений и идеально подойдут для жарких летних дней.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Трендовое платье в стиле ночной рубашки
Этим летом модный сезон будет поражать новинками. Платье, похожее на ночную рубашку, станет одной из них. Этот тренд уже набирает популярность в сети и собирает сотни предпочтений модниц.
После гламурных силуэтов платье в стиле ночной рубашки ощущается как глоток свежего воздуха. Оно не сковывает движений и подчеркивает романтическое настроение. Такие платья пошиты из легких тканей, сатина, шелка или хлопка, и почти не ощущаются на теле. Игривости придает кружево и тонкие бретели.
Вероятно, такую бешеную популярность, платье в стиле ночной рубашки набирает из-за усталости. Красавицы стремятся наконец выдохнуть и носить комфортную одежду. А такое платье — о свободе, удобстве и женственности без пафоса.
Стилизовать платье, которое похоже на ночную рубашку, не трудно. Можно добавить сандалии или босоножки и минималистичные украшения.
Образы с платьем в стиле ночной рубашки идеально подойдут на лето. Его можно будет надеть как на работу или прогулку, так и на свидание.
Напомним, ранее мы писали о том, какой принт в моде в этом сезоне. Платья с ним выглядят непревзойденно.
Также мы рассказывали о том, как и с чем носить платья-рубашки. Они станут трендовыми этим летом.
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