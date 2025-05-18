Платье, которое покорит всех модниц летом — неожиданный фаворит

Девушки в платьях. Фото: Freepik

Этим летом трендовым будет платье в стиле ночной рубашки. Образы с ним выглядят нежно и естественно. Модниц покоряет свободный силуэт и невесомая ткань. Платья-рубашки не сковывают движений и идеально подойдут для жарких летних дней.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Трендовое платье в стиле ночной рубашки

Этим летом модный сезон будет поражать новинками. Платье, похожее на ночную рубашку, станет одной из них. Этот тренд уже набирает популярность в сети и собирает сотни предпочтений модниц.

Платье в стиле ночной рубашки. Фото из Instagram

После гламурных силуэтов платье в стиле ночной рубашки ощущается как глоток свежего воздуха. Оно не сковывает движений и подчеркивает романтическое настроение. Такие платья пошиты из легких тканей, сатина, шелка или хлопка, и почти не ощущаются на теле. Игривости придает кружево и тонкие бретели.

Платье в стиле ночной рубашки на тонких бретелях. Фото из Instagram

Вероятно, такую бешеную популярность, платье в стиле ночной рубашки набирает из-за усталости. Красавицы стремятся наконец выдохнуть и носить комфортную одежду. А такое платье — о свободе, удобстве и женственности без пафоса.

Девушка в платье. Фото с Instagram

Стилизовать платье, которое похоже на ночную рубашку, не трудно. Можно добавить сандалии или босоножки и минималистичные украшения.

Короткое платье в стиле ночной рубашки. Фото из Instagram

Образы с платьем в стиле ночной рубашки идеально подойдут на лето. Его можно будет надеть как на работу или прогулку, так и на свидание.

Напомним, ранее мы писали о том, какой принт в моде в этом сезоне. Платья с ним выглядят непревзойденно.

Также мы рассказывали о том, как и с чем носить платья-рубашки. Они станут трендовыми этим летом.