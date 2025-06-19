Що вдягнути під трендову спідницю цього літа — поради стилістів

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Прозора спідниця — це вже давно не лише для сміливих. У 2025-му вона стала такою ж звичною річчю в гардеробі, як біла футболка чи джинси. Тренд, який колись здавався занадто відкритим, нині легко вписується в повсякденні образи. Топи з натяком на оголеність, білизна, що не ховається, і спідниці, крізь які видно силует — усе це не викликає подиву. Бренди на кшталт Nensi Dojaka, Miu Miu чи Victoria Beckham довели: прозора спідниця — це нова база на літо.

Про це пише Vogue.

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Яскравий колір

Акторка Дакота Джонсон показала, як зробити прозору спідницю головною деталлю образу. Вона обрала гірчично-жовтий варіант і поєднала його з червоним взуттям. Все мало гармонійний вигляд, бо тонкий білий топ тримав баланс між відвертістю і стриманістю. Секрет простий: поєднуйте прозоре з продуманим контрастом.

Дакота Джонсон. Фото: Vogue

Кроше — для тих, хто любить бохо

Не все прозоре — це шифон. Є ще кроше — в’язане полотно з дірочками, крізь які м’яко видно ноги. І це вже не просто одяг, а ціла естетика. Така спідниця має літній, по-своєму романтичний і трохи розслаблений вигляд. Ідеальна для відпочинку біля моря або просто прогулянки містом.

В'язана спідниця. Фото: Vogue

Поєднання із шортами — як у Крістен Стюарт

У Каннах акторка з’явилась у рожевому комплекті, де твідові шорти були прикриті прозорою тканиною. Здавалося, ніби вона у спідниці, але придивившись, розумієш — це гра стилю. Такий прийом додає шарму навіть дуже простому образу.

Крістен Стюарт. Фото: Vogue

Леопард у прозорому — хіт сезону

Поєднати одразу два тренди — місія здійсненна. Прозора спідниця з анімалістичним принтом має дуже сміливий і звабливий вигляд.

Прозора спідниця з принтом. Фото: Vogue

Але щоб не було "забагато", радимо носити її з базовими речами — простим топом або сорочкою в тон.

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