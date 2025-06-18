Що обовʼязково має бути у шафі цього літа — необхідний мінімум речей

Що носити в червні — базові речі для спекотних днів
Літо 2025 вже тут, а це значить прийшов час оновити базу свого гардероба так, щоб мати модний вигляд і водночас не морочитися з комбінуванням речей. І ні, це не про повний шопінг із нуля, а про нові варіації добре знайомих речей. Саме ті деталі, які зроблять навіть найпростішу річ актуальною й "у темі".
У Vogue поділились п’ятіркою таких літніх мастхевів — простих, зручних і водночас стильних.
Універсальні речі на літо, які завжди знадобляться
Бейбі-ті — футболка, що повертає нас у нульові
Біла футболка — класика, але влітку хочеться чогось легшого. Бейбі-ті — це така собі міні-футболка: приталена, вкорочена, трохи дитяча за настроєм, але саме вона цього сезону править балом. Ідеальна в парі з широкими джинсами, спідницею до підлоги чи навіть з бермудами. Має простий, але дуже трендовий вигляд.
Спортивні шорти
Раніше вони були лише для бігу чи дому, тепер же це справжній must-have для виходів. У 2025-му спортивні шорти несподівано стали конкурентом міні-деніму. Комбінуйте їх із блузами, лонгслівами або топами й додавайте балетки — і у вас вийде образ у стилі спортивного шику.
Величезна сорочка — лідер серед речей-універсалів
Якщо є річ, яка підходить для будь-якої ситуації, то це оверсайз сорочка. Особливо блакитна або жовта в смужку. Носіть її як накидку, як сукню, як частину костюма. Можна носити навіть просто поверх купальника або з шортами.
Джинсова спідниця — довга, практична, незамінна
Джинсову максі-спідницю варто купити раз і носити ціле літо, а потім і восени. Вона не втрачає актуальності, змінюється лише стилізація: сьогодні це бохо, завтра — міський мінімалізм. І якщо вагаєтеся з фасоном, то обирайте прямий крій, так звану спідницю-колону.
Капці, які не хочеться знімати
В'єтнамки на підборах — це красиво, але не завжди зручно. А ось стильні капці або мюлі — справжня знахідка.
Особливо, якщо вони з м’якою устілкою, підтримують стопу і мають вдалий вигляд. Одягнули і побігли у справах або на каву. І комфортно, і гарно, і трендово.
Раніше ми писали про те, які літні речі з 2000-х знову актуальні цього сезону.
Також ми повідомляли, як повторити знаменитий літній стиль сестер Олсен.
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