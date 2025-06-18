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Головна Мода Що носити в червні — базові речі для спекотних днів

Що носити в червні — базові речі для спекотних днів

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 18:21
Що обовʼязково має бути у шафі цього літа — необхідний мінімум речей
Гарна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Універсальні речі на літо, які завжди знадобляться

Літо 2025 вже тут, а це значить прийшов час оновити базу свого гардероба так, щоб мати модний вигляд і водночас не морочитися з комбінуванням речей. І ні, це не про повний шопінг із нуля, а про нові варіації добре знайомих речей. Саме ті деталі, які зроблять навіть найпростішу річ актуальною й "у темі". 

У Vogue поділились п’ятіркою таких літніх мастхевів — простих, зручних і водночас стильних.

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Універсальні речі на літо, які завжди знадобляться

Бейбі-ті — футболка, що повертає нас у нульові

Біла футболка — класика, але влітку хочеться чогось легшого. Бейбі-ті — це така собі міні-футболка: приталена, вкорочена, трохи дитяча за настроєм, але саме вона цього сезону править балом. Ідеальна в парі з широкими джинсами, спідницею до підлоги чи навіть з бермудами. Має простий, але дуже трендовий вигляд.

Футболка, що буде актуальна ще довго
Стильна футболка. Фото з Instagram

Спортивні шорти

Раніше вони були лише для бігу чи дому, тепер же це справжній must-have для виходів. У 2025-му спортивні шорти несподівано стали конкурентом міні-деніму. Комбінуйте їх із блузами, лонгслівами або топами й додавайте балетки — і у вас вийде образ у стилі спортивного шику.

Спортивні шорти знайдуться в гардеробі кожної
Спортивні шорти в образі. Фото з Instagram

Величезна сорочка — лідер серед речей-універсалів

Якщо є річ, яка підходить для будь-якої ситуації, то це оверсайз сорочка. Особливо блакитна або жовта в смужку. Носіть її як накидку, як сукню, як частину костюма. Можна носити навіть просто поверх купальника або з шортами. 

Сорочка - базова річ літа вже багато років
Трендова сорочка. Фото з Instagram

Джинсова спідниця — довга, практична, незамінна

Джинсову максі-спідницю варто купити раз і носити ціле літо, а потім і восени. Вона не втрачає актуальності, змінюється лише стилізація: сьогодні це бохо, завтра — міський мінімалізм. І якщо вагаєтеся з фасоном, то обирайте прямий крій, так звану спідницю-колону.

Джинсова спідниця має бути в гардеробі цього літа
Джинсова спідниця в образі. Фото з Instagram

Капці, які не хочеться знімати

В'єтнамки на підборах — це красиво, але не завжди зручно. А ось стильні капці або мюлі — справжня знахідка. 

Капці - найбільш універсальне літнє взуття
Трендові капці цього літа. Фото з Instagram

Особливо, якщо вони з м’якою устілкою, підтримують стопу і мають вдалий вигляд. Одягнули і побігли у справах або на каву. І комфортно, і гарно, і трендово.

Раніше ми писали про те, які літні речі з 2000-х знову актуальні цього сезону.

Також ми повідомляли, як повторити знаменитий літній стиль сестер Олсен.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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