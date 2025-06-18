Что обязательно должно быть в шкафу этим летом — необходимый минимум вещей

Красивая девушка. Фото: Freepik

Лето 2025 уже здесь, а это значит пришло время обновить базу своего гардероба так, чтобы выглядеть модно и при этом не заморачиваться с комбинированием вещей. И нет, это не про полный шопинг с нуля, а про новые вариации хорошо знакомых вещей. Именно те детали, которые сделают даже самую простую вещь актуальной и "в теме".

В Vogue поделились пятеркой таких летних мастхэвов — простых, удобных и одновременно стильных.

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Бейби-ти — футболка, которая возвращает нас в нулевые

Белая футболка — классика, но летом хочется чего-то более легкого. Бейби-ти — это такая себе мини-футболка: приталенная, укороченная, немного детская по настроению, но именно она в этом сезоне правит балом. Идеальна в паре с широкими джинсами, юбкой в пол или даже с бермудами. Выглядит просто, но очень трендово.

Стильная футболка, которая выглядит стильно. Фото из Instagram

Спортивные шорты

Раньше они были только для бега или дома, теперь же это настоящий must-have для выходов. В 2025-м спортивные шорты неожиданно стали конкурентом мини-денима. Комбинируйте их с блузами, лонгсливами или топами и добавляйте балетки — и у вас получится образ в стиле спортивного шика.

Спортивные шорты в образе. Фото из Instagram

Огромная рубашка — лидер среди вещей-универсалов

Если есть вещь, которая подходит для любой ситуации, то это оверсайз рубашка. Особенно голубая или желтая в полоску. Носите ее как накидку, как платье, как часть костюма. Можно носить даже просто поверх купальника или с шортами.

Трендовая рубашка. Фото из Instagram

Джинсовая юбка — длинная, практичная, незаменимая

Джинсовую макси-юбку стоит купить раз и носить целое лето, а потом и осенью. Она не теряет актуальности, меняется лишь стилизация: сегодня это бохо, завтра — городской минимализм. И если сомневаетесь с фасоном, то выбирайте прямой крой, так называемую юбку-колонну.

Джинсовая юбка в образе. Фото из Instagram

Тапочки, которые не хочется снимать

Вьетнамки на каблуках — это красиво, но не всегда удобно. А вот стильные тапочки или мюли — настоящая находка.

Трендовые тапочки этого лета. Фото из Instagram

Особенно, если они с мягкой стелькой, поддерживают стопу и хорошо смотрятся. Надели и побежали по делам или на кофе. И комфортно, и красиво, и трендово.

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