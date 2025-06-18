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Главная Мода Что носить в июне — базовые вещи для жарких дней

Что носить в июне — базовые вещи для жарких дней

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Дата публикации 18 июня 2025 18:21
Что обязательно должно быть в шкафу этим летом — необходимый минимум вещей
Красивая девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Универсальные вещи на лето, которые всегда пригодятся

Лето 2025 уже здесь, а это значит пришло время обновить базу своего гардероба так, чтобы выглядеть модно и при этом не заморачиваться с комбинированием вещей. И нет, это не про полный шопинг с нуля, а про новые вариации хорошо знакомых вещей. Именно те детали, которые сделают даже самую простую вещь актуальной и "в теме".

В Vogue поделились пятеркой таких летних мастхэвов — простых, удобных и одновременно стильных.

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Универсальные вещи на лето, которые всегда пригодятся

Бейби-ти — футболка, которая возвращает нас в нулевые

Белая футболка — классика, но летом хочется чего-то более легкого. Бейби-ти — это такая себе мини-футболка: приталенная, укороченная, немного детская по настроению, но именно она в этом сезоне правит балом. Идеальна в паре с широкими джинсами, юбкой в пол или даже с бермудами. Выглядит просто, но очень трендово.

Футболка, що буде актуальна ще довго
Стильная футболка, которая выглядит стильно. Фото из Instagram

Спортивные шорты

Раньше они были только для бега или дома, теперь же это настоящий must-have для выходов. В 2025-м спортивные шорты неожиданно стали конкурентом мини-денима. Комбинируйте их с блузами, лонгсливами или топами и добавляйте балетки — и у вас получится образ в стиле спортивного шика.

Спортивні шорти знайдуться в гардеробі кожної
Спортивные шорты в образе. Фото из Instagram

Огромная рубашка — лидер среди вещей-универсалов

Если есть вещь, которая подходит для любой ситуации, то это оверсайз рубашка. Особенно голубая или желтая в полоску. Носите ее как накидку, как платье, как часть костюма. Можно носить даже просто поверх купальника или с шортами.

Сорочка - базова річ літа вже багато років
Трендовая рубашка. Фото из Instagram

Джинсовая юбка — длинная, практичная, незаменимая

Джинсовую макси-юбку стоит купить раз и носить целое лето, а потом и осенью. Она не теряет актуальности, меняется лишь стилизация: сегодня это бохо, завтра — городской минимализм. И если сомневаетесь с фасоном, то выбирайте прямой крой, так называемую юбку-колонну.

Джинсова спідниця має бути в гардеробі цього літа
Джинсовая юбка в образе. Фото из Instagram

Тапочки, которые не хочется снимать

Вьетнамки на каблуках — это красиво, но не всегда удобно. А вот стильные тапочки или мюли — настоящая находка.

Капці - найбільш універсальне літнє взуття
Трендовые тапочки этого лета. Фото из Instagram

Особенно, если они с мягкой стелькой, поддерживают стопу и хорошо смотрятся. Надели и побежали по делам или на кофе. И комфортно, и красиво, и трендово.

Ранее мы писали о том, какие летние вещи из 2000-х снова актуальны в этом сезоне.

Также мы сообщали, как повторить знаменитый летний стиль сестер Олсен.

мода одежда вещи стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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