Які речі обов'язково мають бути в літньому гардеробі — пасуватимуть усім

Красива дівчина. Фото: Freepik

Для стильних образів не обов'язково потрібно мати багато одягу. Гардероб може складатись з мінімальної бази, якої буде цілком достатньо. Варто лише розуміти, які речі — мастхев для літніх аутфітів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Базові речі на літо

Біла футболка

Універсальна річ на літо — біла футболка. Це вічна класика, яка пасує геть під усе. Її можна носити з джинсами, спідницями чи шортами. Доповнювати луки з білою футболкою можна абсолютно різними аксесуарами.

Джинси

Обов'язково додайте у літній гардероб джинси. Вони можуть бути різних стилів та кольорів, але головне — ця річ універсальна й практична. Джинси можна поєднувати з топами, сорочками чи футболками.

Стильний образ з джинсами. Фото з Instagram

Шорти

На літо ідеально підійдуть шорти з натуральних тканин — бавовни чи льону. Їх можна стилізувати як під образ для офісу, так й для аутфіту для прогулянок містом, чи пляжного відпочинку. Під шорти пасуватимуть топи чи блузи.

Легка сукня

Не обійдеться літній гардероб без сукні. Універсальне рішення на літо — модель з довжиною міді. Легка однотонна сукня чи квітковий принт — обирайте те, що подобається більше.

Блакитна сукня. Фото з Instagram

Сандалі на плоскій підошві

У спекотну погоду не обійтися без сандалів. Вони можуть відкритими чи зі щільним носком. Таке взуття підійде геть під усе — джинси, спідниці чи сукні. Якщо ви шукаєте універсальну пару на літо, обов'язково зверніть увагу на сандалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка майка обов'язково має бути в літньому гардеробі. Ця модель була популярна у 90-х.

Також ми розповідали про те, які кросівки ідеально підійдуть на літо. В них буде комфортно навіть у спекотний день.