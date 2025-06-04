Базова майка з 90-х знову на піку популярності — носитимуть усі

Дівчина в майці. Фото: Freepik

Літо вже настало і з кожним днем одягати на себе щось хоч трохи складніше, ніж майку, стає справжнім викликом. У таку спеку головне не перегрітись і водночас мати класний вигляд. І ось тут з’являється справжня зірка гардеробу — майка на тонких бретелях. Вона не втрачає своєї актуальності вже десятки років, і недарма.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Згадайте 1990-ті: стильні, трохи зухвалі й дуже прості. Саме тоді цей топ став культовим — у ньому ходили Кейт Мосс, Гвінет Пелтроу, Наомі Кемпбелл. Вони носили його з джинсами, спідницями, жакетами. І досі ця річ тримає планку — нічого зайвого, максимум комфорту і стилю.

Біла майка. Фото з Instagram

У 2025-му ми знову повертаємось до простоти. Жодних паєток, вигадливих вирізів чи дивних фасонів. Замість цього прямий крій, м’яка тканина, лаконічність. Усе, щоб не думати зайвого, а просто одягти й піти. В офіс — з лляними штанами. На прогулянку — з улюбленими джинсами. На відпочинок — із легкою спідницею або шортами. Ввечері можна накинути сорочку і от вам вже інший образ.

Майка. Фото з Instagram

Майка на бретелях — це не просто річ, а як базовий рецепт кави: завжди знаєш, що вийде смачно. Вона підходить усім віковим групам, не має прив’язки до фігури чи зросту. І головне те, що вона дозволяє бути собою. Без перегинів, без "показухи". Просто зручно, красиво й доречно. Ні модні хвилі, ні TikTok-тренди не затьмарять її. Майка залишається і як показує час — залишиться ще надовго.

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