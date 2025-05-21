Саме ці штани носитимуть усі цього літа — універсальні й зручні

Наймодніші штани сезону — всі хочуть саме цю модель
Видно, справжні модниці вже знають: весна — це час перевтілень. І цього сезону оновлення починається саме зі штанів. До модного гардероба впевнено повертаються обтислі кюлоти — укорочені штани, які красиво облягають ноги та відкривають щиколотки. Якщо раніше ця модель асоціювалася з офісним стилем або шкільною формою, то тепер вона має зовсім інший вигляд — витончений, сучасний й трохи зухвалий.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
На літо укорочені штани ідеальний варіант
Це не просто альтернатива джинсам-скінні — це нове дихання в світі моди. Обтислі кюлоти додають фігурі стрункості, а образу впевненості. Штани довжиною трохи нижче коліна, без зайвих деталей, уособлюють трендовий мінімалізм та жіночність.
Носити їх — одне задоволення. Вони чудово поєднуються з білими сорочками, базовими топами, трикотажем або жакетами прямого крою. Щоб образ мав завершений вигляд, додайте акцент — наприклад, об’ємні сережки, цікаву сумку або браслет. А ще не забудьте про відкрите взуття, адже у 2025 році щиколотки стали справжнім фокусом модного силуету.
Ця модель особливо пасує жінкам віком від 30 років. Вона виглядає доречно, елегантно та підкреслює індивідуальність. Якщо ви шукаєте штани, які поєднують комфорт, трендовість і жіночність — обтислі кюлоти можуть стати саме тією річчю, яку ви полюбите з першого примірювання.
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