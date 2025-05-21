Саме ці штани носитимуть усі цього літа — універсальні й зручні

Дівчина в штанах. Фото: Freepik

Видно, справжні модниці вже знають: весна — це час перевтілень. І цього сезону оновлення починається саме зі штанів. До модного гардероба впевнено повертаються обтислі кюлоти — укорочені штани, які красиво облягають ноги та відкривають щиколотки. Якщо раніше ця модель асоціювалася з офісним стилем або шкільною формою, то тепер вона має зовсім інший вигляд — витончений, сучасний й трохи зухвалий.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

На літо укорочені штани ідеальний варіант

Це не просто альтернатива джинсам-скінні — це нове дихання в світі моди. Обтислі кюлоти додають фігурі стрункості, а образу впевненості. Штани довжиною трохи нижче коліна, без зайвих деталей, уособлюють трендовий мінімалізм та жіночність.

Обтислі кюлоти. Фото з Instagram

Носити їх — одне задоволення. Вони чудово поєднуються з білими сорочками, базовими топами, трикотажем або жакетами прямого крою. Щоб образ мав завершений вигляд, додайте акцент — наприклад, об’ємні сережки, цікаву сумку або браслет. А ще не забудьте про відкрите взуття, адже у 2025 році щиколотки стали справжнім фокусом модного силуету.

Стильні штани. Фото з Instagram

Ця модель особливо пасує жінкам віком від 30 років. Вона виглядає доречно, елегантно та підкреслює індивідуальність. Якщо ви шукаєте штани, які поєднують комфорт, трендовість і жіночність — обтислі кюлоти можуть стати саме тією річчю, яку ви полюбите з першого примірювання.

Раніше ми писали про те, які стильні образи на літо можна створити з широкими джинсами.

Також ми повідомляли, з чим носити штани з 70-х, що знову в моді.