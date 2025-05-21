Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мода Самые модные брюки сезона — все хотят именно эту модель

Самые модные брюки сезона — все хотят именно эту модель

Ua en ru
Дата публикации 21 мая 2025 08:40
Именно эти брюки будут носить все этим летом — универсальные и удобные
Девушка в штанах. Фото: Freepik

Видно, настоящие модницы уже знают: весна — это время перевоплощений. И в этом сезоне обновление начинается именно с брюк. В модный гардероб уверенно возвращаются облегающие кюлоты — укороченные брюки, которые красиво облегают ноги и открывают щиколотки. Если раньше эта модель ассоциировалась с офисным стилем или школьной формой, то теперь она выглядит совсем по-другому — изящно, современно и немного дерзко.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

На лето укороченные брюки идеальный вариант

Это не просто альтернатива джинсам-скинни — это новое дыхание в мире моды. Облегающие кюлоты добавляют фигуре стройности, а образу уверенности. Брюки длиной чуть ниже колена, без лишних деталей, олицетворяют трендовый минимализм и женственность.

Кюлоти додають образу впевневності
Облегающие кюлоты. Фото из Instagram

Носить их — одно удовольствие. Они отлично сочетаются с белыми рубашками, базовыми топами, трикотажем или жакетами прямого кроя. Чтобы образ выглядел завершенно, добавьте акцент — например, объемные серьги, интересную сумку или браслет. А еще не забудьте об открытой обуви, ведь в 2025 году щиколотки стали настоящим фокусом модного силуэта.

Ці укорочені штани можна обіграти в образі по-різному
Стильные брюки. Фото из Instagram

Эта модель особенно подходит женщинам в возрасте от 30 лет. Она выглядит уместно, элегантно и подчеркивает индивидуальность. Если вы ищете брюки, которые сочетают комфорт, трендовость и женственность — облегающие кюлоты могут стать именно той вещью, которую вы полюбите с первой примерки.

Ранее мы писали о том, какие стильные образы на лето можно создать с широкими джинсами.

Также мы сообщали, с чем носить брюки из 70-х, что снова в моде.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /