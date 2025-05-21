Именно эти брюки будут носить все этим летом — универсальные и удобные

Девушка в штанах. Фото: Freepik

Видно, настоящие модницы уже знают: весна — это время перевоплощений. И в этом сезоне обновление начинается именно с брюк. В модный гардероб уверенно возвращаются облегающие кюлоты — укороченные брюки, которые красиво облегают ноги и открывают щиколотки. Если раньше эта модель ассоциировалась с офисным стилем или школьной формой, то теперь она выглядит совсем по-другому — изящно, современно и немного дерзко.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Это не просто альтернатива джинсам-скинни — это новое дыхание в мире моды. Облегающие кюлоты добавляют фигуре стройности, а образу уверенности. Брюки длиной чуть ниже колена, без лишних деталей, олицетворяют трендовый минимализм и женственность.

Облегающие кюлоты. Фото из Instagram

Носить их — одно удовольствие. Они отлично сочетаются с белыми рубашками, базовыми топами, трикотажем или жакетами прямого кроя. Чтобы образ выглядел завершенно, добавьте акцент — например, объемные серьги, интересную сумку или браслет. А еще не забудьте об открытой обуви, ведь в 2025 году щиколотки стали настоящим фокусом модного силуэта.

Стильные брюки. Фото из Instagram

Эта модель особенно подходит женщинам в возрасте от 30 лет. Она выглядит уместно, элегантно и подчеркивает индивидуальность. Если вы ищете брюки, которые сочетают комфорт, трендовость и женственность — облегающие кюлоты могут стать именно той вещью, которую вы полюбите с первой примерки.

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