Штани в стилі 70-х стали головним трендом весни — ідеї для стильних образів

Дівчина у штанах з високою посадкою. Фото: Freepik

Цієї весни у моду знову повернулись штани у стилі 1970-х. Вони мають високу посадку та мають стильний й елегантний вигляд. Модниці обирають їх за комфорт, а також універсальність, адже з цими штанами можна створювати різні образи, які точно не залишаться непоміченими.

Новини.LIVE розповідають про те, з чим носити штани на високій посадці у стилі 70-х.

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Об'ємні штани з високою посадкою та блуза

Об'ємні широкі штани можна поєднати з блузою. Цей класичний образ не виходить з моди. Такий аутфіт ідеально підійде на кожен день — має стильний та елегантний вигляд. Варто віддати перевагу блузам з витонченим декольте та цікавими рукавами. Це додасть в образ ніжність та легкість.

Образ з широкими штанами та білою блузою. Фото з Instagram

Штани кльош з високою посадкою та блуза

Це ще один варіант, який стовідсотково матиме вдалий вигляд. Штани кльош, які мають високу посадку, поєднайте з легкою блузою. Це зробить образ вишуканим й привабливим. Не бійтеся пограти з кольорами — оберіть яскравий верх, якщо хочете додати акцент у ваш аутфіт.

Образ зі штанами кльош та білою блузою. Фото з Instagram

Брюки кльош у поєднанні з рожевою шовковою сорочкою. Фото з Instagram

Широкі штани з високою посадкою та піджак

Цей варіант образу підійде на кожен день. Поєднайте брюки широкого крою на високій посадці з піджаком та лоферами для класичного образу. Або ж оберіть кросівки та топ, аби зробити аутфіт зручним й практичним.

Образ з широкими штанами та піджаком. Фото з Instagram

Образ з широкими штанами, піджаком та топом. Фото з Instagram

Штани з високою посадкою, які були модними у 70-х впевнено набирають популярності у цьому сезоні. Їх можна міксувати по-різному, аби створити той самий ідеальний образ для себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани стали несподіваним фаворитом модниць цієї весни. Вони пасують кожній фігурі.

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