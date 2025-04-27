Брюки в стиле 70-х стали главным трендом весны — идеи для стильных образов

Девушка в брюках с высокой посадкой. Фото: Freepik

Этой весной в моду снова вернулись брюки в стиле 1970-х. Они имеют высокую посадку и выглядят стильно и элегантно. Модницы выбирают их за комфорт, а также универсальность, ведь с этими брюками можно создавать различные образы, которые точно не останутся незамеченными.

Новини.LIVE рассказывают о том, с чем носить брюки на высокой посадке в стиле 70-х.

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Идеи для образов с брюками на высокой посадке

Объемные брюки с высокой посадкой и блуза

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Объемные широкие брюки можно сочетать с блузой. Этот классический образ не выходит из моды. Такой аутфит идеально подойдет на каждый день — выглядит стильно и элегантно. Стоит отдать предпочтение блузам с изящным декольте и интересными рукавами. Это придаст образу нежности и легкости.

Образ с широкими брюками и белой блузой. Фото из Instagram

Брюки клеш с высокой посадкой и блуза

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Это еще один вариант, который стопроцентно будет выглядеть удачно. Брюки клеш, которые имеют высокую посадку, сочетайте с легкой блузой. Это сделает образ изысканным и привлекательным. Не бойтесь поиграть с цветами — выберите яркий верх, если хотите добавить акцент в ваш аутфит.

Образ с брюками клеш и белой блузой. Фото из Instagram

Брюки клеш в сочетании с розовой шелковой рубашкой. Фото из Instagram

Широкие брюки с высокой посадкой и пиджак

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Этот вариант образа подойдет на каждый день. Сочетайте брюки широкого кроя на высокой посадке с пиджаком и лоферами для классического образа. Или же выберите кроссовки и топ, чтобы сделать аутфит удобным и практичным.

Образ с широкими брюками и пиджаком. Фото из Instagram

Образ с широкими брюками, пиджаком и топом. Фото из Instagram

Брюки с высокой посадкой, которые были модными в 70-х, уверенно набирают популярность в этом сезоне. Их можно миксовать по-разному, чтобы создать тот самый идеальный образ для себя.

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Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки стали неожиданным фаворитом модниц этой весной. Они подходят каждой фигуре.

Также мы рассказывали о том, как носить белые льняные брюки в этом сезоне. Эта модель влюбила в себя из-за комфорта и стиля.

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