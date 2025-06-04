Базовая майка из 90-х снова на пике популярности — будут носить все

Девушка в майке. Фото: Freepik

Лето уже наступило и с каждым днем надевать на себя что-то хоть немного сложнее, чем майку, становится настоящим вызовом. В такую жару главное не перегреться и при этом выглядеть классно. И вот тут появляется настоящая звезда гардероба — майка на тонких бретелях. Она не теряет своей актуальности уже десятки лет, и не зря.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Вспомните 1990-е: стильные, немного дерзкие и очень простые. Именно тогда этот топ стал культовым — в нем ходили Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу, Наоми Кэмпбелл. Они носили его с джинсами, юбками, жакетами. И до сих пор эта вещь держит планку — ничего лишнего, максимум комфорта и стиля.

Белая майка. Фото из Instagram

В 2025-м мы снова возвращаемся к простоте. Никаких пайеток, причудливых вырезов или странных фасонов. Вместо этого прямой крой, мягкая ткань, лаконичность. Все, чтобы не думать лишнего, а просто надеть и пойти. В офис — со льняными брюками. На прогулку — с любимыми джинсами. На отдых — с легкой юбкой или шортами. Вечером можно накинуть рубашку и вот вам уже другой образ.

Майка. Фото из Instagram

Майка на бретелях — это не просто вещь, а как базовый рецепт кофе: всегда знаешь, что получится вкусно. Она подходит всем возрастным группам, не имеет привязки к фигуре или росту. И главное то, что она позволяет быть собой. Без перегибов, без "показухи". Просто удобно, красиво и уместно. Ни модные волны, ни TikTok-тренды не затмят ее. Майка остается и как показывает время — останется еще надолго.

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