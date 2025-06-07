Какие вещи обязательно должны быть в летнем гардеробе — подойдут всем

Красивая девушка. Фото: Freepik

Для стильных образов не обязательно нужно иметь много одежды. Гардероб может состоять из минимальной базы, которой будет вполне достаточно. Стоит только понимать, какие вещи — мастхэв для летних аутфитов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Базовые вещи на лето

Белая футболка

Универсальная вещь на лето — белая футболка. Это вечная классика, которая подходит абсолютно под все. Ее можно носить с джинсами, юбками или шортами. Дополнять луки с белой футболкой можно абсолютно разными аксессуарами.

Джинсы

Обязательно добавьте в летний гардероб джинсы. Они могут быть разных стилей и цветов, но главное — эта вещь универсальная и практичная. Джинсы можно сочетать с топами, рубашками или футболками.

Стильный образ с джинсами. Фото из Instagram

Шорты

На лето идеально подойдут шорты из натуральных тканей — хлопка или льна. Их можно стилизовать как под образ для офиса, так и для аутфита для прогулок по городу, или пляжного отдыха. Под шорты подойдут топы или блузы.

Легкое платье

Не обойдется летний гардероб без платья. Универсальное решение на лето — модель с длиной миди. Легкое однотонное платье или цветочный принт — выбирайте то, что нравится больше.

Голубое платье с голубым принтом. Фото из Instagram

Сандалии на плоской подошве

В жаркую погоду не обойтись без сандалий. Они могут быть открытыми или с плотным носком. Такая обувь подойдет абсолютно под все — джинсы, юбки или платья. Если вы ищете универсальную пару на лето, обязательно обратите внимание на сандалии.

Напомним, ранее мы писали о том, какая майка обязательно должна быть в летнем гардеробе. Эта модель была популярна в 90-х.

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