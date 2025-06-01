Які речі від Zara варто купити на літо — для неперевершених образів

Дівчина стоїть біля вішалки з одягом. Фото: Freepik

Якщо ви ще не встигли скласти гардероб на літо, саме час це зробити. Обрати стильний одяг та взуття можна у Zara. Цьогорічні колекції приваблюють модниць натуральністю, комфортом та вишуканістю. Особливу увагу варто звернути на декілька моделей, які пасуватимуть усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Костюм-кімоно

Цей костюм — вдалий варіант на літо. Вільні штани та сорочку можна носити як вдома, так й одягнути на прогулянку чи на пляж. Такий образ буде не просто стильним, а й зручним.

Костюм-кімоно. Фото: Zara

Топ з баскою

Стриманий, вишуканий та жіночний. Такий бавовняний топ підійде тим, хто хоче створювати ніжні літні образи й привертати до себе увагу.

Топ з баскою. Фото: Zara

Мюлі

На теплі літні дні ідеальним варіантом взуття стануть елегантні мюлі з м'якого оксамитового текстилю. Така модель буде дуже популярною в цьому сезоні, тож варто звернути на неї увагу.

Мюлі. Фото: Zara

Поло

Звичайні футболки цього літа варто замінити на маскуліні поло. Вони додадуть вашим образам яскравості та контрасту стилів. Чудовим варіантом може стати поло від Zara у трендовому лимонному кольорі.

Образ з поло. Фото: Zara

Балетки

Замша в цьому сезоні супер популярна, тож якщо ви досі шукаєте варіанти взуття на літо, придивіться до моделі від Zara в коричневому кольорі. Вона має дещо ширший носок ніж зазвичай, що виглядає ще цікавіше.

Замшеві балетки. Фото: Zara

Джинсовий костюм

Цей варіант джинсового костюма точно вартий уваги. Темний денім та вкорочений жилет додають особливого шарму. До такої моделі пасуватиме взуття з гострим носком.

Джинсовий костюм. Фото: Zara

Вибір одягу та взуття на літо від Zara дійсно великий. Кожен може підібрати ідеальний варіант для себе. Спробуйте щось нове, якщо прагнете поекспериментувати, чи обирайте перевірену часом класику.

Нагадаємо, раніше ми писали про універсальні штани цього літа. Вони стануть базою для стильних образів.

Також ми розповідали про те, з чим носити джинсові бермуди. Така модель буде на піку популярності цього літа.