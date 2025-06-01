Які речі від Zara варто купити на літо — для неперевершених образів

Найкращі знахідки для модниць — що купити в Zara на літо
Якщо ви ще не встигли скласти гардероб на літо, саме час це зробити. Обрати стильний одяг та взуття можна у Zara. Цьогорічні колекції приваблюють модниць натуральністю, комфортом та вишуканістю. Особливу увагу варто звернути на декілька моделей, які пасуватимуть усім.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Що купити в Zara на літо
Костюм-кімоно
Цей костюм — вдалий варіант на літо. Вільні штани та сорочку можна носити як вдома, так й одягнути на прогулянку чи на пляж. Такий образ буде не просто стильним, а й зручним.
Топ з баскою
Стриманий, вишуканий та жіночний. Такий бавовняний топ підійде тим, хто хоче створювати ніжні літні образи й привертати до себе увагу.
Мюлі
На теплі літні дні ідеальним варіантом взуття стануть елегантні мюлі з м'якого оксамитового текстилю. Така модель буде дуже популярною в цьому сезоні, тож варто звернути на неї увагу.
Поло
Звичайні футболки цього літа варто замінити на маскуліні поло. Вони додадуть вашим образам яскравості та контрасту стилів. Чудовим варіантом може стати поло від Zara у трендовому лимонному кольорі.
Балетки
Замша в цьому сезоні супер популярна, тож якщо ви досі шукаєте варіанти взуття на літо, придивіться до моделі від Zara в коричневому кольорі. Вона має дещо ширший носок ніж зазвичай, що виглядає ще цікавіше.
Джинсовий костюм
Цей варіант джинсового костюма точно вартий уваги. Темний денім та вкорочений жилет додають особливого шарму. До такої моделі пасуватиме взуття з гострим носком.
Вибір одягу та взуття на літо від Zara дійсно великий. Кожен може підібрати ідеальний варіант для себе. Спробуйте щось нове, якщо прагнете поекспериментувати, чи обирайте перевірену часом класику.
Нагадаємо, раніше ми писали про універсальні штани цього літа. Вони стануть базою для стильних образів.
Також ми розповідали про те, з чим носити джинсові бермуди. Така модель буде на піку популярності цього літа.
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