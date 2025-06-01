Какие вещи от Zara стоит купить на лето — для непревзойденных образов

Девушка стоит возле вешалки с одеждой. Фото: Freepik

Если вы еще не успели составить гардероб на лето, самое время это сделать. Выбрать стильную одежду и обувь можно в Zara. Нынешние коллекции привлекают модниц натуральностью, комфортом и изысканностью. Особое внимание стоит обратить на несколько моделей, которые подойдут всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что купить в Zara на лето

Костюм-кимоно

Этот костюм — удачный вариант на лето. Свободные брюки и рубашку можно носить как дома, так и надеть на прогулку или на пляж. Такой образ будет не просто стильным, но и удобным.

Костюм-кимоно. Фото: Zara

Топ с баской

Сдержанный, изысканный и женственный. Такой хлопковый топ подойдет тем, кто хочет создавать нежные летние образы и привлекать к себе внимание.

Топ с баской. Фото: Zara

Мюли

На теплые летние дни идеальным вариантом обуви станут элегантные мюли из мягкого бархатного текстиля. Такая модель будет очень популярной в этом сезоне, поэтому стоит обратить на нее внимание.

Мюли. Фото: Zara

Поло

Обычные футболки этим летом стоит заменить на маскулинные поло. Они придадут вашим образам яркости и контраста стилей. Отличным вариантом может стать поло от Zara в трендовом лимонном цвете.

Образ с поло. Фото: Zara

Балетки

Замша в этом сезоне супер популярна, поэтому если вы до сих пор ищете варианты обуви на лето, присмотритесь к модели от Zara в коричневом цвете. Она имеет несколько шире носок чем обычно, что выглядит еще интереснее.

Замшевые балетки Фото: Zara

Джинсовый костюм

Этот вариант джинсового костюма точно стоит внимания. Темный деним и укороченный жилет добавляют особого шарма. К такой модели подойдет обувь с острым носком.

Джинсовый костюм. Фото: Zara

Выбор одежды и обуви на лето от Zara действительно большой. Каждый может подобрать идеальный вариант для себя. Попробуйте что-то новое, если хотите поэкспериментировать, или выбирайте проверенную временем классику.

Напомним, ранее мы писали об универсальных брюках этого лета. Они станут базой для стильных образов.

Также мы рассказывали о том, с чем носить джинсовые бермуды. Такая модель будет на пике популярности этим летом.