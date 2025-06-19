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Главная Мода Самая обольстительная юбка сезона — носить можно хоть каждый день

Самая обольстительная юбка сезона — носить можно хоть каждый день

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Дата публикации 19 июня 2025 08:40
Что надеть под трендовую юбку этим летом — советы стилистов
Девушка в юбке. Фото: Freepik
Ключові моменти С чем носить прозрачную юбку этим летом

Прозрачная юбка — это уже давно не только для смелых. В 2025-м она стала такой же привычной вещью в гардеробе, как белая футболка или джинсы. Тренд, который когда-то казался слишком открытым, сейчас легко вписывается в повседневные образы. Топы с намеком на обнаженность, не скрывающееся белье и юбки, сквозь которые виден силуэт — все это не вызывает удивления. Бренды вроде Nensi Dojaka, Miu Miu или Victoria Beckham доказали: прозрачная юбка — это новая база на лето.

Об этом пишет Vogue.

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С чем носить прозрачную юбку этим летом

Яркий цвет

Актриса Дакота Джонсон показала, как сделать прозрачную юбку главной деталью образа. Она выбрала горчично-желтый вариант и сочетала его с красной обувью. Все выглядело гармонично, так как тонкий белый топ держал баланс между откровенностью и сдержанностью. Секрет прост: сочетайте прозрачное с продуманным контрастом.

Дакота Джонсон намагається слідкувати за трендами
Дакота Джонсон. Фото: Vogue

Кроше — для тех, кто любит бохо

Не все прозрачное — это шифон. Есть еще кроше — вязаное полотно с дырочками, сквозь которые мягко видно ноги. И это уже не просто одежда, а целая эстетика. Такая юбка имеет летний, по-своему романтичный и немного расслабленный вид. Идеальна для отдыха у моря или просто прогулки по городу.

Стильний варіант літнього образу зі спідницею
Вязаная юбка. Фото: Vogue

Сочетание с шортами — как у Кристен Стюарт

В Каннах актриса появилась в розовом комплекте, где твидовые шорты были прикрыты прозрачной тканью. Казалось, будто она в юбке, но присмотревшись, понимаешь — это игра стиля. Такой прием добавляет шарма даже очень простому образу.

Стюарт любить прозорі спідниці
Кристен Стюарт. Фото: Vogue

Леопард в прозрачном — хит сезона

Совместить сразу два тренда — миссия выполнимая. Прозрачная юбка с анималистическим принтом выглядит очень смело и обольстительно.

Принти в одязі залишаються в моді
Прозрачная юбка с принтом. Фото: Vogue

Но чтобы не было "многовато", советуем носить ее с базовыми вещами — простым топом или рубашкой в тон.

Ранее мы писали о том, какие базовые вещи выбрать для жарких дней.

Также мы сообщали, что в моде джинсовая юбка-колонна.

лето мода тренды стиль юбки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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