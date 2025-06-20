Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Стильная блуза на лето, которую легко комбинировать со всем

Стильная блуза на лето, которую легко комбинировать со всем

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 18:33
Самая легкая и стильная блуза этого лета — уже в моде
Девушка в белой блузке. Фото: Freepik
Ключові моменти Что такого особенного в этой блузке

Этим летом модницы со всего мира выбирают что-то очень легкое, немного романтичное и одновременно стильное. И именно такая вещь — это белая блуза в стиле бохо. Она уже сейчас заполонила Instagram и ленты модных инфлюенсерок, а до конца лета имеет все шансы стать любимицей вашего гардероба.

Об этом Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Что такого особенного в этой блузке

Она будто создана для теплого сезона: нежная, свободная, с мягкими формами и деликатными деталями — рюшами, вышивкой или объемными рукавами. Эта блуза точно не остается незамеченной. Она добавляет образу легкости, уюта и некой "эстетики жизни без спешки". Иногда именно этого нам так не хватает в обыденности.

Блуза в стилі бохо набирає популярності
Блуза в стиле бохо. Фото из Instagram

Белая блуза бохо — вещь универсальная. Ее можно смело комбинировать с любимыми джинсами любого фасона — хоть с прямыми, хоть с клешем или даже с немного расхлябанными "бэгги". Палаццо, капри, длинные юбки — она гармонично будет смотреться со всем. А если добавить сандалии или кеды, получится тот самый effortless стиль, за которым сейчас все охотятся.

Універсальна блуза, що поєднується з усім
Красивая блуза. Фото из Instagram

Еще один плюс — блузу можно носить не только в жаркую погоду. Если прохладно, то накиньте поверх жакет и получите идеальный образ для вечера или офиса. В тренде сейчас объемные блейзеры с подчеркнутой талией, полупрозрачные модели или варианты в пастельных тонах — выбирайте, что ближе по душе.

В этой блузке вы однозначно будете чувствовать себя красивой без лишних усилий. Поэтому если ищете обновление для своего летнего гардероба — эта блуза может стать лучшей инвестицией.

Ранее мы писали о том, что в моде платья с разрезами, которые выглядят всегда эффектно.

Также мы сообщали, какую соблазнительную юбку можно носить хоть каждый день.

мода тренды стиль блузки 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации