Самая легкая и стильная блуза этого лета — уже в моде

Девушка в белой блузке. Фото: Freepik

Этим летом модницы со всего мира выбирают что-то очень легкое, немного романтичное и одновременно стильное. И именно такая вещь — это белая блуза в стиле бохо. Она уже сейчас заполонила Instagram и ленты модных инфлюенсерок, а до конца лета имеет все шансы стать любимицей вашего гардероба.

Об этом Cosmopolitan.

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Что такого особенного в этой блузке

Она будто создана для теплого сезона: нежная, свободная, с мягкими формами и деликатными деталями — рюшами, вышивкой или объемными рукавами. Эта блуза точно не остается незамеченной. Она добавляет образу легкости, уюта и некой "эстетики жизни без спешки". Иногда именно этого нам так не хватает в обыденности.

Блуза в стиле бохо. Фото из Instagram

Белая блуза бохо — вещь универсальная. Ее можно смело комбинировать с любимыми джинсами любого фасона — хоть с прямыми, хоть с клешем или даже с немного расхлябанными "бэгги". Палаццо, капри, длинные юбки — она гармонично будет смотреться со всем. А если добавить сандалии или кеды, получится тот самый effortless стиль, за которым сейчас все охотятся.

Красивая блуза. Фото из Instagram

Еще один плюс — блузу можно носить не только в жаркую погоду. Если прохладно, то накиньте поверх жакет и получите идеальный образ для вечера или офиса. В тренде сейчас объемные блейзеры с подчеркнутой талией, полупрозрачные модели или варианты в пастельных тонах — выбирайте, что ближе по душе.

В этой блузке вы однозначно будете чувствовать себя красивой без лишних усилий. Поэтому если ищете обновление для своего летнего гардероба — эта блуза может стать лучшей инвестицией.

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