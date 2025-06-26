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Главная Мода Не спешите выбрасывать — какие вещи из 70-х снова в моде

Не спешите выбрасывать — какие вещи из 70-х снова в моде

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 18:12
Стильные вещи из 70-х — что из гардероба бабушки снова актуально
Стильная девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Как носить модные вещи 70-х в 2025-м

В последнее время что-то знакомое мелькнуло в витринах магазинов — будто перенеслись во времени. Джинсы-клеш, бахрома, яркие принты, большие очки. Да, это она — мода 70-х возвращается. Но не как копия прошлого, а в обновленном, стильном формате. То, что носили наши мамы (а иногда и бабушки), теперь снова в тренде — с новым звучанием и современным настроением.

Об этом пишет Униан.

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Сегодня мы в куда лучшем положении: интернет-магазины, секонд-хенды, масс-маркет — все под рукой. Так что выбираем с умом и миксуем тренды прошлого с нынешним стилем.

Клеш вернулся

Джинсы или брюки, которые расширяются от колена, не просто красивые, но и делают ноги визуально стройнее. Выбирайте модель, подходящую вашей фигуре: высоким — широкий клеш, низким — более сдержанный. Надевайте с обтягивающей футболкой, коротким жакетом, добавьте обувь на платформе и готово. Легкий оттенок ретро плюс современная уверенность.

Джинси-кльош набирає ще популярності у 2025 році
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Платья бохо для свободных духом

Свободные платья из натуральных тканей, орнаменты, бахрома, мягкие силуэты — это не просто мода, это состояние души. Добавьте аксессуары — крупные серьги, несколько браслетов, жилет или мягкую сумку через плечо и получится образ "женщины-потока", которая следует за своими желаниями, а не за трендами.

Бохо-стиль цього року головний
Платье в стиле бохо. Фото из Instagram

Принты в моде яркие и живые

70-е — это когда на платье цвели гигантские ромашки, а цвета были такими насыщенными, что невозможно было не заметить. Не бойтесь яркого. Секрет — сочетать яркую вещь с базовой: например, цветную рубашку с классическими джинсами, или платье с принтом с лаконичной сумкой.

Неочікуваний принт з 70-х став хітом літа
Ромашковый принт. Фото из Instagram

Вельвет и замша — текстуры, которые хочется потрогать

Эти ткани словно созданы для лета-осени — мягкие, теплые, фактурные. Вельветовая юбка-миди, замшевая куртка, платье с пуговицами — звучит как must-have.

Замшеві речі варто носити у 2025 році
Замшевый костюм. Фото из Instagram

Главное не перегружать образ: одна вещь из фактурной ткани и остальные пусть будут попроще.

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мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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