Джинси, з якими легко будувати образи — навіть не думаючи

Джинси. Фото: Freepik

Прямі джинси — це той випадок, коли мода і зручність нарешті домовились. Цього літа вони на піку популярності, але це не просто сезонний каприз. Така пара точно залишиться з вами й восени, бо класика завжди у грі.

Новини.LIVE розповість про різні варіантів образів, які можна створити з цими джинсами.

Реклама

Читайте також:

Стильні образи з прямими штанами

Ці джинси підходять до всього: хочеться кежуал — будь ласка, хочеться стриманий мінімалізм чи романтичний настрій — не проблема. Вони працюють, як чарівна паличка: одягла і вже маєш зібраний і стильний вигляд.

Найпростіший, але завжди влучний варіант — прямі джинси плюс білий топ. Це і для кави з подругою, і для вечірнього фільму в кіно, і навіть для побачення, якщо не хочеться вигадувати велосипед. Легко, невимушено, але дуже актуально.

Джинси з топом. Фото з Instagram

Якщо бажаєте більш елегантний образ, то скомбінуйте джинси з поло у стилі old money й от вам вийде стильний образ на кожен день: хоч на роботу, хоч на неспішну прогулянку містом. Лаконічно, стримано, але зі смаком.

Елегантний образ. Фото з Instagram

Жилет — ще один герой сезону, який найкраще дружить з прямими джинсами. Без перебільшення: це вже не просто тренд, а база гардероба. Вдягнула і вже на стилі.

Жилет та джинси. Фото з Instagram

А для тих, хто шукає щось незвичайне, є і варіант із родзинкою — прямі джинси з подвійним поясом. Додає характеру навіть найпростішому луку. У парі з базовим лонгслівом і картатою сорочкою виходить стильний багатошаровий образ.

Багатошаровий образ. Фото з Instagram

Додайте мюлі і готово: зручно, модно, без зайвого клопоту.

Раніше ми писали про те, що широкі джинси з 2000-х будуть в тренді цього року.

Також ми повідомляли, які чорні джинси претендують на роль нового хіта сезону.