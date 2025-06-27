Джинсы, с которыми легко строить образы — даже не думая

Джинсы. Фото: Freepik

Прямые джинсы — это тот случай, когда мода и удобство наконец-то договорились. Этим летом они на пике популярности, но это не просто сезонный каприз. Такая пара точно останется с вами и осенью, потому что классика всегда в игре.

Новини.LIVE расскажет о различных вариантах образов, которые можно создать с этими джинсами.

Реклама

Читайте также:

Стильные образы с прямыми брюками

Эти джинсы подходят ко всему: хочется кэжуал — пожалуйста, хочется сдержанный минимализм или романтическое настроение — не проблема. Они работают, как волшебная палочка: надела и уже выглядишь собранно и стильно.

Самый простой, но всегда подходящий вариант — прямые джинсы плюс белый топ. Это и для кофе с подругой, и для вечернего фильма в кино, и даже для свидания, если не хочется выдумывать велосипед. Легко, непринужденно, но очень актуально.

Джинсы с топом. Фото из Instagram

Если хотите более элегантный образ, то скомбинируйте джинсы с поло в стиле old money и вот вам получится стильный образ на каждый день: хоть на работу, хоть на неспешную прогулку по городу. Лаконично, сдержанно, но со вкусом.

Элегантный образ. Фото из Instagram

Жилет — еще один герой сезона, который прекрасно дружит с прямыми джинсами. Без преувеличения: это уже не просто тренд, а база гардероба. Надела и уже на стиле.

Жилет и джинсы. Фото из Instagram

А для тех, кто ищет что-то необычное, есть и вариант с изюминкой — прямые джинсы с двойным поясом. Добавляет характера даже самому простому луку. В паре с базовым лонгсливом и клетчатой рубашкой получается стильный многослойный образ.

Многослойный образ. Фото из Instagram

Добавьте мюли и готово: удобно, модно, без лишних хлопот.

Ранее мы писали о том, что широкие джинсы из 2000-х будут в тренде в этом году.

Также мы сообщали, какие черные джинсы претендуют на роль нового хита сезона.