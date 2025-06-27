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Головна Мода Богемні штани 70-х повернулись — знову на піку моди

Богемні штани 70-х повернулись — знову на піку моди

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 08:40
Універсальні штани в стилі 70-х в тренді — на всі випадки життя
Штани бежеві. Фото: Freepik
Ключові моменти Що в цих штанах особливого

Штани кроше — справжній фаворит літа 2025. Вони ніби створені для того, щоб додати в повсякденність легкість, повітряність і трохи богемної романтики. І хоча раніше кроше асоціювалось лише з пляжем чи вбранням для відпочинку, зараз усе інакше — ці штани легко адаптуються під міський ритм, прогулянки, зустрічі та навіть вечірні виходи.

Новини.LIVE розповість про них більше.

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Що в цих штанах особливого

По-перше, фактура: ажурне в’язання має дуже цікавий вигляд, ніби зіткане вручну з літа і тепла. По-друге, комфорт — вони легкі, дихаючі, м’яко лягають по фігурі, не сковуючи рухів. А ще їх можна стилізувати на будь-який настрій: хоч із білою сорочкою і мінімалістичними босоніжками, хоч із простим топом і кошиковою сумкою. І завжди будете мати невимушений вигляд, але зі смаком.

Штани кроше мають в будь-якому віці оригінальний вигляд
Штани кроше. Фото з Instagram

Щодо того, що комусь ці штани не варто носити через вік — повна дурниця. Вік тут — взагалі не критерій. Молодим дівчатам кроше додасть грайливості й модного акценту, а жінкам після 30  років — витонченості та впевненого стилю, а ще більшим старшим жінкам — шарму й сучасності. Все залежить лише від того, як ви їх подасте. Це той рідкісний випадок, коли річ працює на кожну з нас, незалежно від цифр у паспорті.

Це той випадок, коли річ працює на вас
Кроше з купальником. Фото з Instagram

Тож якщо хочеться чогось особливого — спробуйте штани кроше. Вони не просто тренд. Вони про свободу, жіночність і вміння насолоджуватись моментом.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва показала стильні штани, про які раптом усі заговорили у 2025 році.

Також ми повідомляли про модні образи з палаццо, які стали хітом цього сезону.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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