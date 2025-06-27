Универсальные брюки в стиле 70-х в тренде — на все случаи жизни

Брюки бежевые. Фото: Freepik

Брюки кроше — настоящий фаворит лета 2025. Они будто созданы для того, чтобы добавить в повседневность легкость, воздушность и немного богемной романтики. И хотя раньше кроше ассоциировалось только с пляжем или нарядом для отдыха, сейчас все иначе — эти брюки легко адаптируются под городской ритм, прогулки, встречи и даже вечерние выходы.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

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Что в этих брюках особенного

Во-первых, фактура: ажурное вязание выглядит очень интересно, будто сотканное вручную из лета и тепла. Во-вторых, комфорт — они легкие, дышащие, мягко ложатся по фигуре, не сковывая движений. А еще их можно стилизовать под любое настроение: хоть с белой рубашкой и минималистичными босоножками, хоть с простым топом и корзиночной сумкой. И всегда будете выглядеть непринужденно, но со вкусом.

Брюки кроше. Фото из Instagram

Насчет того, что кому-то не стоит носить эти штаны из-за их возраста — полная ерунда. Возраст здесь — вообще не критерий. Молодым девушкам кроше добавит игривости и модного акцента, а женщинам после 30 лет — утонченности и уверенного стиля, а еще более старшим женщинам — шарма и современности. Все зависит лишь от того, как вы их подадите. Это тот редкий случай, когда вещь работает на каждую из нас, независимо от цифр в паспорте.

Кроше с купальником. Фото из Instagram

Так что если хочется чего-то особенного — попробуйте брюки кроше. Они не просто тренд. Они о свободе, женственности и умении наслаждаться моментом.

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