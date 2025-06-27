Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Богемные брюки 70-х вернулись — снова на пике моды

Богемные брюки 70-х вернулись — снова на пике моды

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 08:40
Универсальные брюки в стиле 70-х в тренде — на все случаи жизни
Брюки бежевые. Фото: Freepik
Ключові моменти Что в этих брюках особенного

Брюки кроше — настоящий фаворит лета 2025. Они будто созданы для того, чтобы добавить в повседневность легкость, воздушность и немного богемной романтики. И хотя раньше кроше ассоциировалось только с пляжем или нарядом для отдыха, сейчас все иначе — эти брюки легко адаптируются под городской ритм, прогулки, встречи и даже вечерние выходы.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

Реклама
Читайте также:

Что в этих брюках особенного

Во-первых, фактура: ажурное вязание выглядит очень интересно, будто сотканное вручную из лета и тепла. Во-вторых, комфорт — они легкие, дышащие, мягко ложатся по фигуре, не сковывая движений. А еще их можно стилизовать под любое настроение: хоть с белой рубашкой и минималистичными босоножками, хоть с простым топом и корзиночной сумкой. И всегда будете выглядеть непринужденно, но со вкусом.

Штани кроше мають в будь-якому віці оригінальний вигляд
Брюки кроше. Фото из Instagram

Насчет того, что кому-то не стоит носить эти штаны из-за их возраста — полная ерунда. Возраст здесь — вообще не критерий. Молодым девушкам кроше добавит игривости и модного акцента, а женщинам после 30 лет — утонченности и уверенного стиля, а еще более старшим женщинам — шарма и современности. Все зависит лишь от того, как вы их подадите. Это тот редкий случай, когда вещь работает на каждую из нас, независимо от цифр в паспорте.

Це той випадок, коли річ працює на вас
Кроше с купальником. Фото из Instagram

Так что если хочется чего-то особенного — попробуйте брюки кроше. Они не просто тренд. Они о свободе, женственности и умении наслаждаться моментом.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева показала стильные брюки, о которых вдруг все заговорили в 2025 году.

Также мы сообщали о модных образах с палаццо, которые стали хитом этого сезона.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации