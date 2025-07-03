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Головна Мода Джинсам час відпочити — у моді цього літа ці легкі літні штани

Джинсам час відпочити — у моді цього літа ці легкі літні штани

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:14
У чому ходити влітку замість джинсів — наймодніші штани-2025
Штани. Фото: Freepik

Влітку джинси далеко не головні герої. У спеку хочеться штанів, які підійдуть для цього сезону. Тому модницям і пропонують розглянути стильні альтернативи джинсам. 

Про це пише Cosmopolitan.

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Універсальні штани на кожен день цього літа

Лляні штани

Якщо літо було б тканиною, то це точно був би льон. Білий, легкий, трохи пом’ятий — але саме в цьому його кайф.

Лляні штани - найкращий вибір у 2025
Лляні штани. Фото з Instagram

Піжамні штани

Так, вони досі з нами. І навіть більше — стають ще моднішими. Пастельні кольори, м’який крій — ідеальні для прогулянки містом, коли температура відчувається як 38, хоча термометр показує 31. Удень носіть з футболкою, а увечері з сорочкою або жакетом. 

Піжамні штани - ідеальні для прогулянки містом
Піжамні штани. Фото з Instagram

Сатинові штани

Це той випадок, коли "зручно" і "стильно" ідуть під руку. Сатинові штани — як ковток прохолоди в задушливий день. Вдень носіть принтовану футболку, а ближче до вечора обирайте босоніжки, топ у тон, щоб вийшов повноцінний образ.

Сатинові штани - те, що треба, в спеку
Сатинові штани. Фото з Instagram

Трикотажні кльоші

Вони еластичні, м’які, повторюють форму тіла, але не стискають. Легко комбінуються з кроп-топами, майками, навіть з сорочками. Ідеальні як для ранкової кави, так і для несподіваної зустрічі з колишнім.

Трикотажні кльоші пасують майже під все
Трикотажні кльоші. Фото з Instagram

Спортивні штани зі смужками

Коли хочеться трохи драйву, то ці кольорові штани для вас. Червоні, зелені, сині — вибирайте за настроєм. Смужки додають "родзинки", а сам фасон зручності.

Спортивні штани можна по-різному обіграти в образі
Спортивні штани зі смужками. Фото з Instagram

Носіть з кросівками та об’ємним топом або кроп-топом.

Раніше ми писали про те, які штани в стилі 70-х стрімко набирають популярності у 2025.

Також ми повідомляли, що Дорофєєва показала штани, які прославились завдяки незвичному фасону.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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