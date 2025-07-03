У чому ходити влітку замість джинсів — наймодніші штани-2025

Штани. Фото: Freepik

Влітку джинси далеко не головні герої. У спеку хочеться штанів, які підійдуть для цього сезону. Тому модницям і пропонують розглянути стильні альтернативи джинсам.

Про це пише Cosmopolitan.

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Лляні штани

Якщо літо було б тканиною, то це точно був би льон. Білий, легкий, трохи пом’ятий — але саме в цьому його кайф.

Лляні штани. Фото з Instagram

Піжамні штани

Так, вони досі з нами. І навіть більше — стають ще моднішими. Пастельні кольори, м’який крій — ідеальні для прогулянки містом, коли температура відчувається як 38, хоча термометр показує 31. Удень носіть з футболкою, а увечері з сорочкою або жакетом.

Піжамні штани. Фото з Instagram

Сатинові штани

Це той випадок, коли "зручно" і "стильно" ідуть під руку. Сатинові штани — як ковток прохолоди в задушливий день. Вдень носіть принтовану футболку, а ближче до вечора обирайте босоніжки, топ у тон, щоб вийшов повноцінний образ.

Сатинові штани. Фото з Instagram

Трикотажні кльоші

Вони еластичні, м’які, повторюють форму тіла, але не стискають. Легко комбінуються з кроп-топами, майками, навіть з сорочками. Ідеальні як для ранкової кави, так і для несподіваної зустрічі з колишнім.

Трикотажні кльоші. Фото з Instagram

Спортивні штани зі смужками

Коли хочеться трохи драйву, то ці кольорові штани для вас. Червоні, зелені, сині — вибирайте за настроєм. Смужки додають "родзинки", а сам фасон зручності.

Спортивні штани зі смужками. Фото з Instagram

Носіть з кросівками та об’ємним топом або кроп-топом.

Раніше ми писали про те, які штани в стилі 70-х стрімко набирають популярності у 2025.

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