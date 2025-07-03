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Головна Мода Заборонена мода — як жінки виборювали право носити штани

Заборонена мода — як жінки виборювали право носити штани

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 09:19
Чому раніше жінкам не дозволяли носити штани — дивовижні факти
Штани. Фото: Freepik

Зараз жінка у штанах — буденність. Але ще якихось сто років тому це могло викликати здивування, осуд, а іноді й штраф. І не тому, що штани не личили — просто суспільство вирішило: жіночність має бути виключно у спідницях.

Інформацією з цього приводу поділився YouTube-канал "WAS: Популярна історія".

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У середньовічній Європі все було просто: штани тільки для чоловіків. Їх вважали символом сили, активності й владності. Жінка ж мала бути покірною, мовчазною й "домашньою". Відповідно їй не можна було носити штани. А тепер найцікавіше: у Франції офіційно заборона на жіночі штани проіснувала аж до 2013 року. Так, це не помилка. Закон хоч і не застосовувався, але формально залишався в силі. І не тільки у Франції — подібні обмеження були й у США, і в Німеччині, і в Британії.

Жінки боролися за право носити штани
Дівчина в штанах. Фото з Instagram

Ті, хто наважилися першими

Попри всі табу, жінки завжди знаходили спосіб піти проти системи.
 Міфічні амазонки носили шкіряні штани — не для моди, а для бою.
Французькі революціонерки наприкінці XVIII століття вдягали штани як символ рівності. У XIX столітті феміністки ввели у побут "блумери" — широкі шаровари під спідницею. 

Але справжній зсув стався у ХХ столітті. І якщо Європа пам’ятає Коко Шанель — ту саму, яка "подарувала" нам маленьку чорну сукню — то варто знати: вона ще й була першою, хто зробив штани жіночними. 

Колись жінкам заборонялось носити штани
Стильні штани. Фото з Instagram

В Америці це була Марлен Дітріх. Вона виходила на червоні доріжки у смокінгах і штанах, демонструючи, що краса не обов’язково в сукні. Вона змінила уявлення про звабливість жінки, додавши до неї силу і свободу.

Під час двох світових війн жінки масово стали до роботи: на заводах, у полях, на залізниці. У довгій спідниці багато не зробиш, а тому штани стали необхідністю. А після війни повертатися до обмежень вже не хотілось: зручність перемогла. У шістдесяті усе закрутилось ще швидше: хіпі, унісекс, джинси, мітинги, фемінізм. Світ нарешті почав визнавати, що одяг — це не про стать. І штани стали не просто річчю з гардероба, а символом особистого вибору.

Раніше ми писали про те, як правильно буде говорити "ширинка" українською мовою.

Також ми повідомляли, як штани-алладіни завоювали своє місце в гардеробі. 

мода історія цікаві факти стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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