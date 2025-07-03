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Главная Мода Запретная мода — как женщины боролись за право носить брюки

Запретная мода — как женщины боролись за право носить брюки

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 09:19
Почему раньше женщинам не разрешали носить брюки — удивительные факты
Штаны. Фото: Freepik

Сейчас женщина в штанах — обыденность. Но еще каких-то сто лет назад это могло вызвать недоумение, осуждение, а иногда и штраф. И не потому, что брюки не подходили — просто общество решило: женственность должна быть исключительно в юбках.

Информацией по этому поводу поделился YouTube-канал "WAS: Популярная история".

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В средневековой Европе все было просто: брюки только для мужчин. Их считали символом силы, активности и властности. Женщина же должна была быть покорной, молчаливой и "домашней". Соответственно ей нельзя было носить брюки. А теперь самое интересное: во Франции официально запрет на женские брюки просуществовал вплоть до 2013 года. Да, это не ошибка. Закон хоть и не применялся, но формально оставался в силе. И не только во Франции — подобные ограничения были и в США, и в Германии, и в Британии.

Жінки боролися за право носити штани
Девушка в штанах. Фото из Instagram

Те, кто осмелились первыми

Несмотря на все табу, женщины всегда находили способ пойти против системы. Мифические амазонки носили кожаные штаны - не для моды, а для боя. Французские революционерки в конце XVIII века надевали штаны как символ равенства. В XIX веке феминистки ввели в обиход "блумеры" — широкие шаровары под юбкой.

Но настоящий сдвиг произошел в ХХ веке. И если Европа помнит Коко Шанель — ту самую, которая "подарила" нам маленькое черное платье — то стоит знать: она еще и была первой, кто сделал брюки женственными.

Колись жінкам заборонялось носити штани
Стильные брюки. Фото из Instagram

В Америке это была Марлен Дитрих. Она выходила на красные дорожки в смокингах и брюках, демонстрируя, что красота не обязательно в платье. Она изменила представление о соблазнительности женщины, добавив к ней силу и свободу.

Во время двух мировых войн женщины массово приступили к работе: на заводах, в полях, на железной дороге. В длинной юбке много не сделаешь, а потому брюки стали необходимостью. А после войны возвращаться к ограничениям уже не хотелось: удобство победило. В шестидесятые все закрутилось еще быстрее: хиппи, унисекс, джинсы, митинги, феминизм. Мир наконец начал признавать, что одежда — это не про пол. И брюки стали не просто вещью из гардероба, а символом личного выбора.

Ранее мы писали о том, как правильно будет говорить "ширинка" на украинском языке.

Также мы сообщали, как брюки-алладины завоевали свое место в гардеробе.

мода история интересные факты стиль штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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