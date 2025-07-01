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Головна Мода Як сказати “ширинка” українською — версія, що збила з пантелику

Як сказати “ширинка” українською — версія, що збила з пантелику

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 10:40
Як “ширинка” буде звучати українською — версія блогера стала мемом
Штани. Фото: Freepik

Багато з нас усе життя вважали, що застібка на штанах — це "ширинка". Та виявляється, ми трохи помилялись. Насправді цю деталь в одязі називають інакше, але не усі про це знають.

Про це розповів у TikTok український блогер Аль Шаєр Рамі і його пояснення точно змусить вас глянути на знайоме слово по-новому.

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Як має звучати слово "ширинка" українською

@show_rami

Інст: al_shaer_rami🫶🏼 (посилання в шапці)

♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Справа в тому, що "ширинка" — це не те, що ви подумали. Історично це слово означає не застібку, а шматок тканини на повну ширину полотна. Його використовували як скатертину, хустку на обряд чи декоративний елемент. А от те, що ми звикли називати "ширинкою" на джинсах чи штанах, насправді має іншу назву.

Правильне слово — "гульфик". Саме так цей елемент називається в офіційній мові та літературі. Він звучить не так знайомо, можливо, навіть трохи кумедно, але саме "гульфик" є нейтральним і точним терміном.

Дуже часто слово "ширинка" говорять неправильно
Деталі в одязі. Фото: Freepik

А якщо вам все ж ближче народна версія — є й компроміс. Можна сказати "ширінька" — через "і" та з м’яким знаком наприкінці. Таке слово ближче до української традиції та звучить лагідніше. Отак і виходить: звичні слова іноді мають зовсім іншу історію, ніж ми думали. Але це ж і є краса мови — вона жива, гнучка й завжди готова нас здивувати.

Раніше ми писали про те, що джинси в стилі 70-х набирають популярності.

Також ми повідомляли про стильні образи з джинсами з 80-х.

мода лайфхаки цікаві факти стиль штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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