Як “ширинка” буде звучати українською — версія блогера стала мемом

Як сказати “ширинка” українською — версія, що збила з пантелику
Багато з нас усе життя вважали, що застібка на штанах — це "ширинка". Та виявляється, ми трохи помилялись. Насправді цю деталь в одязі називають інакше, але не усі про це знають.
Про це розповів у TikTok український блогер Аль Шаєр Рамі і його пояснення точно змусить вас глянути на знайоме слово по-новому.
Як має звучати слово "ширинка" українською
@show_rami
Інст: al_shaer_rami🫶🏼 (посилання в шапці)♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Справа в тому, що "ширинка" — це не те, що ви подумали. Історично це слово означає не застібку, а шматок тканини на повну ширину полотна. Його використовували як скатертину, хустку на обряд чи декоративний елемент. А от те, що ми звикли називати "ширинкою" на джинсах чи штанах, насправді має іншу назву.
Правильне слово — "гульфик". Саме так цей елемент називається в офіційній мові та літературі. Він звучить не так знайомо, можливо, навіть трохи кумедно, але саме "гульфик" є нейтральним і точним терміном.
А якщо вам все ж ближче народна версія — є й компроміс. Можна сказати "ширінька" — через "і" та з м’яким знаком наприкінці. Таке слово ближче до української традиції та звучить лагідніше. Отак і виходить: звичні слова іноді мають зовсім іншу історію, ніж ми думали. Але це ж і є краса мови — вона жива, гнучка й завжди готова нас здивувати.
Раніше ми писали про те, що джинси в стилі 70-х набирають популярності.
Також ми повідомляли про стильні образи з джинсами з 80-х.
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