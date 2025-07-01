Как "ширинка" будет звучать на украинском — версия блогера стала мемом

Штаны. Фото: Freepik

Многие из нас всю жизнь считали, что застежка на брюках — это "ширинка". Но оказывается, мы немного ошибались. На самом деле эту деталь в одежде называют иначе, но не все об этом знают.

Об этом рассказал в TikTok украинский блогер Аль Шаер Рами и его объяснение точно заставит вас взглянуть на знакомое слово по-новому.

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Как должно звучать слово "ширинка" на украинском

Дело в том, что "ширинка" — это не то, что вы подумали. Исторически это слово означает не застежку, а кусок ткани на полную ширину полотна. Его использовали как скатерть, платок на обряд или декоративный элемент. А вот то, что мы привыкли называть "ширинкой" на джинсах или брюках, на самом деле имеет другое название.

Правильное слово — "гульфик". Именно так этот элемент называется в официальном языке и литературе. Он звучит не так знакомо, возможно, даже немного забавно, но именно "гульфик" является нейтральным и точным термином.

Детали в одежде. Фото: Freepik

А если вам все же ближе народная версия — есть и компромисс. Можно сказать "ширінька" — через "і" и с мягким знаком в конце. Такое слово ближе к украинской традиции и звучит мягче. Так и получается: привычные слова иногда имеют совсем другую историю, чем мы думали. Но это же и есть красота языка — он живой, гибкий и всегда готов нас удивить.

Ранее мы писали о том, что джинсы в стиле 70-х набирают популярность.

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