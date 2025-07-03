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Главная Мода Джинсам пора отдохнуть — в моде эти легкие летние брюки

Джинсам пора отдохнуть — в моде эти легкие летние брюки

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:14
В чем ходить летом вместо джинсов — самые модные брюки-2025
Штаны. Фото: Freepik

Летом джинсы далеко не главные герои. В жару хочется брюк, которые подойдут для этого сезона. Поэтому модницам и предлагают рассмотреть стильные альтернативы джинсам.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Льняные брюки

Если лето было бы тканью, то это точно был бы лен. Белый, легкий, немного помятый — но именно в этом его кайф.

Лляні штани - найкращий вибір у 2025
Льняные брюки. Фото из Instagram

Пижамные брюки

Да, они до сих пор с нами. И даже больше — становятся еще моднее. Пастельные цвета, мягкий крой — идеальны для прогулки по городу, когда температура ощущается как 38, хотя термометр показывает 31. Днем носите с футболкой, а вечером с рубашкой или жакетом.

Піжамні штани - ідеальні для прогулянки містом
Пижамные брюки. Фото из Instagram

Сатиновые брюки

Это тот случай, когда "удобно" и "стильно" идут под руку. Сатиновые брюки — как глоток прохлады в душный день. Днем носите принтованную футболку, а ближе к вечеру выбирайте босоножки, топ в тон, чтобы получился полноценный образ.

Сатинові штани - те, що треба, в спеку
Сатиновые брюки. Фото из Instagram

Трикотажные клеши

Они эластичные, мягкие, повторяют форму тела, но не сжимают. Легко комбинируются с кроп-топами, майками, даже с рубашками. Идеальны как для утреннего кофе, так и для неожиданной встречи с бывшим.

Трикотажні кльоші пасують майже під все
Трикотажные клеши. Фото из Instagram

Спортивные брюки с полосками

Когда хочется немного драйва, то эти цветные брюки для вас. Красные, зеленые, синие — выбирайте по настроению. Полоски добавляют "изюминки", а сам фасон удобства.

Спортивні штани можна по-різному обіграти в образі
Спортивные штаны с полосками. Фото из Instagram

Носите с кроссовками и объемным топом или кроп-топом.

Ранее мы писали о том, какие брюки в стиле 70-х стремительно набирают популярность в 2025.

Также мы сообщали, что Дорофеева показала брюки, которые прославились благодаря необычному фасону.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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