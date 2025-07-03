В чем ходить летом вместо джинсов — самые модные брюки-2025

Джинсам пора отдохнуть — в моде эти легкие летние брюки
Летом джинсы далеко не главные герои. В жару хочется брюк, которые подойдут для этого сезона. Поэтому модницам и предлагают рассмотреть стильные альтернативы джинсам.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Универсальные брюки на каждый день этим летом
Льняные брюки
Если лето было бы тканью, то это точно был бы лен. Белый, легкий, немного помятый — но именно в этом его кайф.
Пижамные брюки
Да, они до сих пор с нами. И даже больше — становятся еще моднее. Пастельные цвета, мягкий крой — идеальны для прогулки по городу, когда температура ощущается как 38, хотя термометр показывает 31. Днем носите с футболкой, а вечером с рубашкой или жакетом.
Сатиновые брюки
Это тот случай, когда "удобно" и "стильно" идут под руку. Сатиновые брюки — как глоток прохлады в душный день. Днем носите принтованную футболку, а ближе к вечеру выбирайте босоножки, топ в тон, чтобы получился полноценный образ.
Трикотажные клеши
Они эластичные, мягкие, повторяют форму тела, но не сжимают. Легко комбинируются с кроп-топами, майками, даже с рубашками. Идеальны как для утреннего кофе, так и для неожиданной встречи с бывшим.
Спортивные брюки с полосками
Когда хочется немного драйва, то эти цветные брюки для вас. Красные, зеленые, синие — выбирайте по настроению. Полоски добавляют "изюминки", а сам фасон удобства.
Носите с кроссовками и объемным топом или кроп-топом.
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