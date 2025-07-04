Что такое панталоны и почему их стоит носить летом — оставайтесь в тренде

Счастливая девушка. Фото: Freepik

Лето 2025 принесло с собой немало стильных сюрпризов, но один из них точно стал главным героем сезона. И нет, это не платья или юбки, а именно панталоны. Да-да, те самые легкие, почти невесомые брюки, которые едва касаются кожи и создают впечатление воздушной вуали.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

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Если до сих пор считали панталоны чем-то странным или "театральным" — забудьте. Сегодня это ультрамодная альтернатива привычным брюкам или джинсам. Они не только выглядят свежо, но и отлично подходят для жаркой погоды.

Почему все говорят о панталонах

Потому что они идеально вписываются сразу в несколько модных волн:

во-первых, тренд на прозрачные ткани не теряет обороты;

во-вторых, мы все дальше отходим от обтягивающих силуэтов;

и в-третьих, "голая" одежда стала мягче — меньше шока, больше элегантности.

Панталоны именно такие — легкие, полупрозрачные, романтичные. Они не обнажают, а намекают. И в этом вся магия.

Панталоны. Фото из Instagram

Как их носят в 2025 году

В соцсетях можно увидеть множество примеров: панталоны сочетают с короткими топами, кружевным бельем, объемными рубашками или майками, которые напоминают стиль начала 2000-х. Такой лук выглядит одновременно дерзко и очень женственно.

Стильный образ с панталонами. Фото из Instagram

Вот несколько советов, чтобы не прогадать с образом:

Выбирайте панталоны из органзы, хлопка или шифона — ткани должны быть легкими и немного прозрачными. Лучше, если крой будет свободным: широкие штанины и удобная посадка — самое то. Комбинируйте с майками, которые выглядят как нижнее белье, или с классическими рубашками oversize. Добавьте немного украшений: длинные серьги, тонкие браслеты, несколько цепочек на шею. Идеальная обувь — балетки, сандалии или туфли с небольшим каблуком.

Панталоны — это одна из тех вещей, которая сначала вызывает удивление, а потом становится незаменимой. У них есть особая энергетика.

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