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Главная Мода Панталоны — главная модная неожиданность лета 2025 года

Панталоны — главная модная неожиданность лета 2025 года

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 09:25
Что такое панталоны и почему их стоит носить летом — оставайтесь в тренде
Счастливая девушка. Фото: Freepik

Лето 2025 принесло с собой немало стильных сюрпризов, но один из них точно стал главным героем сезона. И нет, это не платья или юбки, а именно панталоны. Да-да, те самые легкие, почти невесомые брюки, которые едва касаются кожи и создают впечатление воздушной вуали.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

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Если до сих пор считали панталоны чем-то странным или "театральным" — забудьте. Сегодня это ультрамодная альтернатива привычным брюкам или джинсам. Они не только выглядят свежо, но и отлично подходят для жаркой погоды.

Почему все говорят о панталонах

Потому что они идеально вписываются сразу в несколько модных волн:

  • во-первых, тренд на прозрачные ткани не теряет обороты;
  • во-вторых, мы все дальше отходим от обтягивающих силуэтов;
  • и в-третьих, "голая" одежда стала мягче — меньше шока, больше элегантности.

Панталоны именно такие — легкие, полупрозрачные, романтичные. Они не обнажают, а намекают. И в этом вся магия.

Панталони - штани, що ідеально впишуться в спеку
Панталоны. Фото из Instagram

Как их носят в 2025 году

В соцсетях можно увидеть множество примеров: панталоны сочетают с короткими топами, кружевным бельем, объемными рубашками или майками, которые напоминают стиль начала 2000-х. Такой лук выглядит одновременно дерзко и очень женственно.

З цими штанами можна скомбінувати різні образи
Стильный образ с панталонами. Фото из Instagram

Вот несколько советов, чтобы не прогадать с образом:

  1. Выбирайте панталоны из органзы, хлопка или шифона — ткани должны быть легкими и немного прозрачными.
  2. Лучше, если крой будет свободным: широкие штанины и удобная посадка — самое то.
  3. Комбинируйте с майками, которые выглядят как нижнее белье, или с классическими рубашками oversize.
  4. Добавьте немного украшений: длинные серьги, тонкие браслеты, несколько цепочек на шею.
  5. Идеальная обувь — балетки, сандалии или туфли с небольшим каблуком.

Панталоны — это одна из тех вещей, которая сначала вызывает удивление, а потом становится незаменимой. У них есть особая энергетика.

Ранее мы писали о том, какие еще брюки в моде этим летом.

Также мы сообщали, что снова актуальны джинсы в стиле 70-х.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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