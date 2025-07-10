Брюки, которые не выходят из моды - удачный выбор на лето и осень 2025

Светлые брюки. Фото: Freepik

После лет "обжатых" джинсов и лосин мы просто заслужили глоток свободы. И вот он — широкие брюки. Легкие, просторные, расслабленные. Брюки фасона wide leg не давят, не сжимают и не спрашивают разрешения быть главной вещью в образе. Они про стиль, комфорт и утонченность в одном движении.

В Vogue рассказали об этих трендовых моделях брюк подробнее.

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Внешне — это прямой крой и плавная линия штанин, которая идет от бедер вниз. Но не путайте их с клешами здесь нет драматического расширения от колена. Все просто, мягко и без лишней помпы — как раз для тех, кто хочет выглядеть круто без лишних усилий.

Как носить брюки wide leg в 2025 году

Классика на каждый день

Белая футболка, свободные брюки средней посадки, босоножки — идеальная формула для лета. В коллекции Natan именно такой образ: сдержанный, но не скучный. Пояс-цепь добавляет немного бохо-настроения, а мягкие зацепы красиво ложатся на бедрах, делая силуэт изящным.

Natan. Фото: Vogue

Деним

Джинсовые брюки wide leg — это уже не про casual, а про продуманную стилизацию. У Nili Lotan ставка на высокую талию и игру на контрасте: легкий деним и массивная обувь с заостренным носком. Главное, чтобы обувь едва выглядывала из-под штанины. Это удлиняет ноги лучше, чем любой фильтр.

Nili Lotan. Фото: Vogue

Офис, но стильный

Dries Van Noten показали, как широкие брюки могут быть частью официального лука. Плиссировка, высокая посадка, рубашка с полоской, ремень и каблуки — и вот вы уже не просто в офисе, а готовы покорять этот мир в стильном наряде.

Dries Van Noten. Фото: Vogue

Лучше всего выбирать брюки в спокойных, естественных цветах: беж, серый, хаки.

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