Універсальні штани з 60-х підкорюють модниць — трендові образи з ними

Найуніверсальніші штани на літо — тренд, що повернувся з 60-х
Цього літа справжнім мастхевом для модниць стануть лляні штани. Вони були трендовими у 60-70-х й впевнено повертаються в моду в цьому сезоні. Така модель стане ідеальним варіантом на спекотні дні й забезпечить не тільки красу, а й комфорт. Вишукані, вільні та охайні — вони мають бути у гардеробі кожної.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
З чим носити лляні штани
Лляні штани у жарку погоду забезпечать вам максимальний комфорт. Натуральна тканина буде зберігати прохолоду, навіть у найспекотніші дні. Саме тому така модель набирає шаленої популярності.
Більшість лляних штанів мають широкий крій. Вони будуть гарно поєднуватись з футболками чи топами. Універсальний образ на літо — лляні штани, біла футболка, плетена сумка та сабо.
Луки з цією моделлю штанів підійдуть як для звичайної прогулянки містом, так й для роботи чи вечері в ресторані. Все залежить від того, як ви їх стилізуєте. Додайте вишукану сорочку та босоніжки на підборах, аби отримати елегантний лук.
Легкі лляні штани будуть дійсно універсальною річчю на літо. Поєднуйте їх з базовими футболками чи сорочками, додавайте яскраві речі чи жакети. З ними можна створити абсолютно різні луки. Одна модель — десятки стильних образів.
Цього літа популярними будуть широкі лляні штани з високою посадкою та поясом-резинкою. Вони будуть мати елегантний вигляд. Також в тренді моделі з кишенями, це не просто про стиль, а й про практичність.
Лляні штани будуть пасувати усім. Вони підійдуть власницям різних типів фігур. Широкий крій та висока посадка будуть підкреслювати всі переваги та вдало приховають недоліки.
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