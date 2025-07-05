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Головна Мода Найуніверсальніші штани на літо — тренд, що повернувся з 60-х

Найуніверсальніші штани на літо — тренд, що повернувся з 60-х

Ua en ru
Дата публікації: 5 липня 2025 08:40
Універсальні штани з 60-х підкорюють модниць — трендові образи з ними
Дівчина в топі та штанах. Фото: Freepik

Цього літа справжнім мастхевом для модниць стануть лляні штани. Вони були трендовими у 60-70-х й впевнено повертаються в моду в цьому сезоні. Така модель стане ідеальним варіантом на спекотні дні й забезпечить не тільки красу, а й комфорт. Вишукані, вільні та охайні — вони мають бути у гардеробі кожної.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити лляні штани

Лляні штани у жарку погоду забезпечать вам максимальний комфорт. Натуральна тканина буде зберігати прохолоду, навіть у найспекотніші дні. Саме тому така модель набирає шаленої популярності.

Ідеї образів з лляними штанами
Лляні штани. Фото з Instagram

Більшість лляних штанів мають широкий крій. Вони будуть гарно поєднуватись з футболками чи топами. Універсальний образ на літо — лляні штани, біла футболка, плетена сумка та сабо.

Ідеї образів з лляними штанами
Блакитні лляні штани та біла футболка. Фото з Instagram

Луки з цією моделлю штанів підійдуть як для звичайної прогулянки містом, так й для роботи чи вечері в ресторані. Все залежить від того, як ви їх стилізуєте. Додайте вишукану сорочку та босоніжки на підборах, аби отримати елегантний лук.

Ідеї образів з лляними штанами
Ніжний образ з білими лляними штанами. Фото з Instagram

Легкі лляні штани будуть дійсно універсальною річчю на літо. Поєднуйте їх з базовими футболками чи сорочками, додавайте яскраві речі чи жакети. З ними можна створити абсолютно різні луки. Одна модель — десятки стильних образів.

Ідеї образів з лляними штанами
Образ з лляними штанами. Фото з Instagram

Цього літа популярними будуть широкі лляні штани з високою посадкою та поясом-резинкою. Вони будуть мати елегантний вигляд. Також в тренді моделі з кишенями, це не просто про стиль, а й про практичність.

Ідеї образів з лляними штанами
Лляні штани в трендовому масляно-жовтому кольорі. Фото з Instagram

Лляні штани будуть пасувати усім. Вони підійдуть власницям різних типів фігур. Широкий крій та висока посадка будуть підкреслювати всі переваги та вдало приховають недоліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка буде трендовою влітку 2025 року.

Також ми розповідали про те, що взути під капрі, аби це мало стильний вигляд.

літо мода тренди образ штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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