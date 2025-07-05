Універсальні штани з 60-х підкорюють модниць — трендові образи з ними

Дівчина в топі та штанах. Фото: Freepik

Цього літа справжнім мастхевом для модниць стануть лляні штани. Вони були трендовими у 60-70-х й впевнено повертаються в моду в цьому сезоні. Така модель стане ідеальним варіантом на спекотні дні й забезпечить не тільки красу, а й комфорт. Вишукані, вільні та охайні — вони мають бути у гардеробі кожної.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити лляні штани

Лляні штани у жарку погоду забезпечать вам максимальний комфорт. Натуральна тканина буде зберігати прохолоду, навіть у найспекотніші дні. Саме тому така модель набирає шаленої популярності.

Лляні штани. Фото з Instagram

Більшість лляних штанів мають широкий крій. Вони будуть гарно поєднуватись з футболками чи топами. Універсальний образ на літо — лляні штани, біла футболка, плетена сумка та сабо.

Блакитні лляні штани та біла футболка. Фото з Instagram

Луки з цією моделлю штанів підійдуть як для звичайної прогулянки містом, так й для роботи чи вечері в ресторані. Все залежить від того, як ви їх стилізуєте. Додайте вишукану сорочку та босоніжки на підборах, аби отримати елегантний лук.

Ніжний образ з білими лляними штанами. Фото з Instagram

Легкі лляні штани будуть дійсно універсальною річчю на літо. Поєднуйте їх з базовими футболками чи сорочками, додавайте яскраві речі чи жакети. З ними можна створити абсолютно різні луки. Одна модель — десятки стильних образів.

Образ з лляними штанами. Фото з Instagram

Цього літа популярними будуть широкі лляні штани з високою посадкою та поясом-резинкою. Вони будуть мати елегантний вигляд. Також в тренді моделі з кишенями, це не просто про стиль, а й про практичність.

Лляні штани в трендовому масляно-жовтому кольорі. Фото з Instagram

Лляні штани будуть пасувати усім. Вони підійдуть власницям різних типів фігур. Широкий крій та висока посадка будуть підкреслювати всі переваги та вдало приховають недоліки.

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